Vox considera un "despropósito" la "cadena de errores" en la gestión de Cogersa

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno - Europa Press - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha critado la gestión de Cogersa después de que el Tribunal de Recursos Contractuales obligara a cancelar un contrato de 5,3 millones de euros al detectar requisitos técnicos que solo cumplía un único fabricante, una coincidencia que, según el propio tribunal, resultó "poderosamente llamativa". Para Centeno, este nuevo episodio se suma a una cadena de decisiones fallidas en la política de residuos del Principado que evidencian "un despropósito tras despropósito que acaba pagando, como siempre, el contribuyente asturiano".

Gonzalo Centeno recordó que el modelo impulsado por el Gobierno regional gira en torno a una planta que supuso una inversión inicial de 60 millones de euros, a los que se añaden unos 15 millones anuales de gastos operativos.

"Se vendió como la solución definitiva al problema de los residuos en Asturias, se hizo una campaña de publicidad sin sentido y la planta acabó incendiándose sin estar siquiera recepcionada legalmente por la Administración y sin seguro de incendios", señaló Centeno que denunció que ante esa situación, "nadie ha asumido responsabilidades y han sido nuevamente los asturianos quienes han tenido que adelantar más de 14 millones de euros para afrontar las consecuencias del incendio".

El diputado de Vox también cuestionó la viabilidad del modelo de valorización de residuos impulsado por el Ejecutivo autonómico. "Nos dijeron que el CSR iba a generar ingresos y ayudar a financiar el sistema, pero la realidad es que no es más que basura empaquetada sin salida en el mercado, como demuestran las subastas desiertas incluso pagando para que se la llevaran", afirmó.