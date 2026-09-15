Vox critica el abandono del PP a los programas de autismo y TDAH y exige reordenar las prioridades de gasto

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado la, a su juicio "escasa dotación del Partido Popular para el programa de atención integral a personas con autismo y sus familias cuyo coste, según su presupuesto, supera los 177.000 euros y recibe únicamente 4.500 euros, es decir, apenas el 2,5% de lo que cuesta ponerlo en marcha".

A través de una nota de prensa la portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, recuerda que "se trata de un programa que ofrece acompañamiento, diagnóstico, terapia y apoyo a uno de los colectivos más vulnerables del municipio, y que sobrevive gracias al esfuerzo de las asociaciones y de las propias familias".

Incide además la edil de Vox en que una situación similar vive el programa de apoyo a familias con hijos con TDAH, con un presupuesto de más de 25.000 euros y que recibe tan sólo 4.000 euros. Otro ejemplo es el programa de atención integral a familias, que tiene un presupuesto superior a 11.000 euros y recibe apenas 1.000 euros.

"Estamos hablando de necesidades reales y de asociaciones que hacen un trabajo que merece ser respaldado. Lo que no compartimos es que el Ayuntamiento pretenda hacer política social con cantidades que, en muchos casos, apenas alcanzan para cubrir una pequeña parte de los proyectos. No se puede anunciar que se ayuda a quienes más lo necesitan y después dejar que sean las asociaciones las que tengan que hacer milagros para sacar adelante sus programas", ha manifestado Peralta.

Por ello desde Vox defienden que el Ayuntamiento debe reordenar sus prioridades de gasto, reducir las partidas superfluas e ideológicas y reforzar aquellas que tienen una repercusión directa y comprobable sobre las personas.

"Nosotros lo tenemos claro: menos dinero para propaganda y gasto ideológico y más para quienes convierten cada euro en atención, apoyo y ayuda real. Esa es la política social que necesita Oviedo", ha añadido la concejala.