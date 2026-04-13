Vox denuncia la "rendidión" del PP ante la izquierda para "imponer la llingua"

Archivo - La concejala de Vox, Alejandra González. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo votó, este lunes, en contra de la modificación de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), una modificación que indica responde a la incorporación, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y a petición del Grupo Municipal Socialista, de la promoción y defensa de la llingua, dentro de los fines de la citada fundación. Vox considera esta cuestión "una claudicación ante las políticas de izquierdas".

La concejala de Vox, Alejandra González, ha lamentado que el PP "vuelva a rendirse ante las políticas de izquierdas y ahora intente avanzar en la imposición de la llingua".

"Es inaceptable la falta de lealtad institucional y de comunicación por parte del equipo de gobierno. Desde julio de 2025, cuando enviamos nuestras propuestas a petición del propio Presidente, no hemos tenido noticias hasta esta semana", dijo González.

Desde Vox Oviedo insisten en reafirmar su compromiso con "la libertad cultural y la gestión eficiente, rechazando la utilización de la Fundación Municipal de Cultura como plataforma para promover ideologías ajenas a las necesidades reales de los ovetenses".

"No hay voluntad de diálogo ni de intentar llegar a acuerdos por parte de este PP que impone su mayoría y luego nos acusa de estar en el frente del no. Vox no va apoyar medidas que fomenten políticas lingüísticas impositivas y que no responden a la realidad social y lingüística de Oviedo", concluyó Alejandra González.