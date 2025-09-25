Vox exige la desaparición de la Oficina de la Llingua tras la sentencia que anula el Plan de Normalización

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS

Rouco critica que se usaron recursos económicos "sin informes, sin memoria económica y con una opacidad absoluta"

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha reclamado este jueves la desaparición de la Oficina Municipal de la Llingua, una vez que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirma la nulidad del Plan de Normalización Llingüística.

"El Ayuntamiento de Gijón pretendió imponer de facto la oficialidad de la Llingua, saltándose los más elementales controles de legalidad", ha remarcado Rouco, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Esta ha incidido en que la sentencia establece que se trató de crear en la práctica una norma de obligación del uso de la Llingua en todo el municipio, tanto en el ámbito público como en el privado.

Además, ha apuntado que el fallo judicial señala que "el Ayuntamiento destinó cuantiosos recursos económicos de todos los gijoneses sin informes, sin memoria económica y con una opacidad absoluta".

Rouco ha incidido en que no existe "ni un mísero informe" que aclare cuánto dinero público se ha gastado en este fin. "Todo se ha hecho al margen de la ley y de espaldas a los vecinos de Gijón", ha afeado al Gobierno local.

"Estaremos vigilantes para que se ejecute esta sentencia y se acabe con este derroche innecesario", ha advertido sobre el futuro de la Oficina de la Llingua.