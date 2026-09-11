Vox exige al Gobierno asturiano detallar el coste del alquiler a Indra del taller de Barros

El diputado de Vox Gonzalo Centeno en Langreo. - VOX

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno ha exigido al Gobierno del Principado de Asturias que detalle las condiciones económicas de la operación para adquirir, a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), el taller de Barros y su posterior arrendamiento a la empresa Indra durante 20 años.

"Cuando la prensa y los diputados de la oposición aprietan es cuando el Gobierno de Barbón se digna a comunicar a los dueños del dinero que maneja, que no son otros que los asturianos, algunas de las condiciones de la operación", ha criticado Centeno.

El parlamentario ha contrapuesto los cerca de 1,7 millones de la operación de compra con las previsiones difundidas por el Principado sobre la creación de entre 400 y 500 empleos y la generación de un valor añadido de 600 millones de euros. "Son estimaciones, estimaciones que nos gustaría saber cómo ha calculado el Gobierno", ha señalado.

Centeno sostiene que, aplicando una tasa de descuento del 3% a los 20 años de duración anunciados, el cálculo realizado por Vox sitúa en 58.893,29 euros mensuales el alquiler necesario para recuperar los 10,68 millones de la compra. "¿Es este el alquiler que el señor Barbón tiene en mente o piensa ir regalando dinero público a empresas privadas?", ha preguntado Centeno, quien ha precisado que su grupo parlamentario respalda la llegada de inversión e industria a la comunidad, pero "no a costa de regalar el dinero de los contribuyentes".