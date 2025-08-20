Vox exige al PP explicaciones sobre las supuestas empresas interesadas en instalarse en el Calatrava

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido al PP respuestas sobre las supuestas empresas interesadas en instalarse en el Calatrava. La Portavoz del Grupo municipal en Oviedo, Sonsoles Peralta, ha recordado que "llevan año y medio de anuncios, de promesas y de brindis al sol, pero siguen con 67.000 metros cuadrados vacíos, sin plan de usos, con supuestos inversores fantasma, sin solucionar el problema del aparcamiento necesario para implantar cualquier actividad".

Y todo ello destaca Peralta, después de haber pagado 4,85 millones de euros que han salido del bolsillo de todos los ovetenses, "perdonando además por capricho y benevolencia del PP 3,6 millones de deuda en concepto por IBI del fondo que lo gestionaba".

Por eso considera Vox "inadmisible" que Alfredo Canteli afirme que el Calatrava y la Plaza de toros darán vida al Cristo, cuando se trata de "dos proyectos que pese al empeño que tiene el equipo de gobierno por negarlo, siguen paralizados desde hace más de un año.

A juicio de la portavoz, son muchas incógnitas que rodean a este inmueble y a las que el equipo de gobierno debe responder, como "la supuesta llegada de la Universidad Alfonso X el Sabio".

Después de todos los anuncios vacíos dados por el equipo de gobierno, añade Sonsoles que "piden transparencia, porque la experiencia les ha demostrado que los grandes anuncios del Partido Popular en prensa se acaban convirtiendo en promesas incumplidas".