Vox insiste en modificar los premios Niké

Alejandra González - VOX

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este miércoles al gobierno local dirigido por Alfredo Canteli por "ignorar durante meses" la petición de modificar las bases de los premios 'Niké Mujer y Deporte', permitiendo que puedan concurrir personas que se autoperciben mujer sin que su sexo biológico sea femenino.

Vox considera que esta decisión "traiciona" la defensa de la igualdad real de las mujeres deportistas y evidencia la sumisión del PP local a la Ley Lgtbi.

La formación política califica de "pura incoherencia" que el PP se fotografíe defendiendo el deporte femenino mientras "permite en Oviedo normas que abren la puerta a que hombres compitan en categorías femeninas".

"La Ley Lgtbi ha generado una profunda desigualdad en el ámbito deportivo, perjudicando gravemente a las mujeres y dejándolas desprotegidas al permitir que hombres que se declaren mujeres puedan competir en categorías femeninas. Si el Ayuntamiento no blinda los premios Niké para mujeres según el sexo biológico, consagra una injusticia flagrante y desincentiva tanto el deporte femenino de base como la alta competición", ha dicho la concejal de Vox Alejandra González.

Los premios 'Niké Mujer y Deporte', que celebran su tercera edición y se entregan este jueves en el Auditorio Príncipe Felipe, mantienen unas bases en las que se define como mujeres a las personas mayores de edad con esta consideración de género, sin referencia expresa al sexo biológico.

Vox recuerda que ya presentó una iniciativa formal para corregir estas normas y acusa al Gobierno municipal de ocultarse tras eufemismos mientras "renuncia a defender con claridad a las deportistas ovetenses".

Así, exigen al PP que rectifique las bases para que el sexo biológico sea el único criterio de participación en los premios Niké y anuncia que seguirá "dando la batalla política y social para proteger la igualdad de oportunidades de las mujeres frente a las imposiciones ideológicas de la Ley Lgtbi".