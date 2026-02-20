Vox Oviedo exige completar "la totalidad" de los estudios arqueológicos en La Vega

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX - Archivo

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado completar los estudios arqueológicos en los terrenos de la antigua fábrica de La Vega para "confirmar o descartar" la posible existencia de restos patrimoniales e históricos, y ha criticado que hasta ahora solo se hayan realizado prospecciones parciales con georradar.

Peralta considera necesario que las investigaciones se extiendan también al área calificada de riesgo arqueológico "alto extremo", que ha quedado excluida de las prospecciones, y sostiene que "no basta" con intervenir de forma limitada sobre el ámbito. A su juicio, deben llevarse a cabo estudios "completos y rigurosos" antes de continuar avanzando en el desarrollo urbanístico de la zona.

Según ha señalado en unas declaraciones remitidas a los medios, el propio informe técnico reconoce que únicamente se ha utilizado un método de análisis, que no se han efectuado segundos muestreos, que muchas zonas han quedado sin datos por la imposibilidad de paso del instrumental y que podrían existir evidencias en áreas sobre las que no se ha actuado.

En este contexto, Vox Oviedo exige al Gobierno municipal que garantice una investigación arqueológica integral en La Vega, incluida la zona de mayor riesgo, para despejar cualquier duda sobre la presencia de posibles restos de valor histórico y patrimonial.