Vox Oviedo propone la creación de una oficina de registro viviendas ocupadas en el municipio

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha denunciado este lunes la creciente problemática de la ocupación ilegal de viviendas en el municipio y la "falta de medidas" por parte del equipo de gobierno local al que insta a crear un registro viviendas ocupadas.

Peralta ha revelado que actualmente existen, al menos, 29 viviendas en venta ocupadas en Oviedo, según datos de portales inmobiliarios. "No tenemos un registro de viviendas ocupadas que nos aporte datos reales", ha apuntado en una rueda de prensa en la que a estado acompañada por la concejala Alejandra González. Además, ha señalado que existen, al menos, 9.300 viviendas vacías en el municipio, lo que aumenta el riesgo de ocupación.

La portavoz de Vox Oviedo ha criticado la "falta de medidas" del equipo de gobierno municipal y ha registrado una iniciativa que llevará a la comisión de este miécoles. En ella, Vox insta a la creación de un registro municipal de viviendas ocupadas que permita "identificar y geolocalizar" estas propiedades, así como ofrecer asesoramiento a los propietarios y coordinación con la policía local.

"Creemos que las Administraciones locales deben de actuar dentro del marco de sus competencias, bien colaborando para agilizar los procesos, coordenando los esfuerzos con las Fuerzas y Corpos de Seguridad del Estado y también dando soporte a los propietarios de viviendas vacías y ocupadas", ha subrayado.

Peralta ha exigido además al Ayuntamiento transparencia y control político, solicitando informes periódicos sobre las medidas adoptadas. "Pedimos que el Ayuntamiento sirva de soporte a estos propietarios, previniendo ocupaciones", ha manifestado.

Finalmente, ha instado al Consistorio a que "ponga el mismo empeño que pone en hacer estudios sobre las viviendas de uso turístico también en las viviendas ocupadas", criticando además la puesta en marcha de una oficina municipal de vivienda "en la que no se ha planteado ni una sola medida para frenar este problema o para apoyar a los propietarios".