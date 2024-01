Vox pide que la exención de tasas sea solo para los alumnos que aprueben el examen de lenguas intermedias

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Javier Jové ha pedido este martes que la exención de tasas anunciada por el Gobierno del Principado sea solamente para los alumnos que aprueben en la prueba de certificación del nivel intermedio de lenguas extranjeras al alumnado matriculado en un programa 'hABLE'.

Jové ha hecho ese planteamiento horas después de conocerse la intención del Ejecutivo autonómico de eximir del pago de la inscripción al alumnado matriculado en un programa 'hABLE' que haya finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o el Bachillerato -para el B1 y B2, respectivamente-, en algún centro sostenido con fondos públicos.

"En Vox apostamos por la excelencia académica y por los tradicionales métodos basados en el esfuerzo y mérito que han llevado a la humanidad a progresar. La sociedad asturiana no debe cargar con los costes que supone bonificar las tasas a quienes no ponen y no cumplen con su parte; un esfuerzo social que debe ser correspondido por los alumnos que se benefician de la medida", ha dicho.

Según Jové, su planeamiento servirá de estímulo y acicate a los alumnos, pues al saber que serán premiados con la exención de tasas por aprobar "se esforzarán más para alcanzar la meta".

El diputado de Vox ha defendido la educación "como ascensor social, mientras que el PSOE y sus satélites comunistas conciben la educación como un mecanismo igualador mediante el deplorable método de rebajar los contenidos académicos y regalando títulos, haciendo que la educación deje de ser un ascensor social para convertirse en una trampa social".

"Tenemos que asegurarnos de que la educación sea un verdadero ascensor social en el que el esfuerzo, mérito y la capacidad sea la verdadera base sin importar la situación social y económica de los alumnos y familias", ha concluido Javier Jové.