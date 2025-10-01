Vox pide explicaciones sobre el servicio de vigilancia en los fuegos artificiales de San Mateo

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha pedido este miércoles explicaciones sobre el servicio de vigilancia de explosivos en los fuegos artificiales de San Mateo.

Esta petición la realiza Vox Ayuntamiento de Oviedo después de conocer que el contrato para la prestación de este servicio había quedado desierto. "A 1 de octubre todavía no tenemos información de si se prestó este servicio, y si fue así, también desconocemos con qué empresa se realizó y en qué condiciones", ha manifestado Peralta en nota de prensa.

Por ello ha pedido al Equipo de Gobierno que adjunte el Acta de esta Comisión y el informe relativo a la prestación del mismo. "Con el PP de Canteli es siempre el mismo Modus Operandi, no presentan la información a tiempo y estamos totalmente desinformados de las actuaciones que realizan, siempre hay problemas con Las Licitaciones y eso perjudica consecuentemente a todos los oventenses", ha dicho.