Vox propone la adhesión del Ayuntamiento de Oviedo a la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una propuesta para que el municipio se adhiera a la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias. "Defendemos que la familia debe estar en el centro de todas las políticas públicas", destaca la edil de Alejandra González.

En una nota de prensa señala que "junto al proyecto de adhesión al Sello de Turismo Familiar y las políticas de apoyo a la familia, infancia y juventud que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento de Oviedo, nuestro municipio cumple con los suficientes requisitos para solicitar la adhesión a la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias".

La edil de Vox ha destacado que la adhesión no implicaría ningún coste económico para el consistorio. "La solicitud de adhesión a esta red se renueva cada dos años, no supone coste alguno para el municipio y se realiza presentando la pertinente solicitud de adhesión que será valorada y evaluada por la Red Europea de Municipios Amigables con las Familias", ha explicado.

González ha subrayado además las ventajas que tendría para la ciudad formar parte de esta red. "El cumplimiento de los objetivos que propone la red reportará a nuestro municipio una serie de ventajas y beneficios cuantificables en términos de apoyo a la natalidad, proporcionando soporte a familias en situaciones de especial vulnerabilidad, y logrando consolidar y promocionar las políticas de conciliación laboral y familiar", ha señalado.

En la misma nota de prensa añade que "a los municipios adheridos a esta red se les facilita el acceso a seminarios y programas de formación, incluyendo en última instancia al municipio en una base de datos de buenas prácticas a nivel europeo".