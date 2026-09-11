Vox propone exigir por ley unanimidad vecinal para instalar centros de menores no acompañados en edificios de Asturias

La portavoz de Vox, Carolina López. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en Asturias, Carolina López, ha anunciado que su formación ha registrado una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a modificar la Ley de Propiedad Horizontal y también las normas autonómicas y ordenanzas municipales con el objetivo de que la instalación de recursos de acogida para menores extranjeros no acompañados en edificios plurifamiliares requiera la unanimidad de las comunidades de propietarios y de asociaciones vecinales.

López ha explicado que la iniciativa surge después de la situación generada en agosto en el barrio ovetense de La Florida, donde, según ha señalado, el Gobierno pretendía instalar un centro de menores extranjeros no acompañados en un edificio plurifamiliar. La portavoz de Vox ha criticado que los vecinos "no tenían información" y ha asegurado que la falta de explicaciones por parte de la Administración ha incrementado la "incertidumbre".

Por ello la propuesta que Vox llevará al Parlamento plantea que, cuando se pretenda instalar un recurso de acogida de menores extranjeros no acompañados en un edificio plurifamiliar, sea necesaria la unanimidad de la comunidad de propietarios. Vox también reclama que, en el caso de parroquias rurales o zonas de viviendas unifamiliares, la instalación cuente igualmente con la unanimidad de los vecinos afectados.

Asimismo, López ha defendido que los vecinos sean informados "con tiempo necesario suficiente" para poder valorar la instalación del recurso y votar al respecto.

La portavoz de Vox ha argumentado que estos recursos implican una "mucha rotación de residentes" y a su juicio, pueden "alterar la convivencia vecinal" y generar problemas de seguridad en los edificios o barrios.

Preguntada por la posición de Vox ante el supuesto de que una comunidad de propietarios rechace la instalación pero la legislación obligue a admitirla, López ha respondido que la solución de su formación es que los menores extranjeros no acompañados permanezcan "con sus familias" y, cuando esto no sea posible, "bajo la tutela del gobierno de su país de origen". "La solución para Vox es cero menas", ha reiterado en varias ocasiones la parlamentaria.

Carolina López se ha referido específicamente a Marruecos y ha indicado que si ese país "tiene dinero para organizar la final de un Mundial, también dispone de recursos para atender a sus ciudadanos".