Vox se queda solo en su propuesta de reprobación de la concejala de Cultura

"A ver si al final la reprobación se la dan a usted sus votantes", replica López Moro a Rouco

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, no ha logrado que prosperara en el Pleno de este miércoles su proposición de reprobación de la concejala de Cultura, Monsterrat López Moro, a resultas de la sentencia que anula el Plan de Normalización Llingüística.

Contra la iniciativa plenaria de Rouco, que incluso ha instado a López Moro a que dimita, han votado en contra todo el resto de grupos municipales.

"Ante semejante ridículo alguien tiene que hacerse responsable", ha recalcado la portavoz de Vox a la edil de Cultura, de la que ha criticado su "incapacidad demostrada para poder controlarlo", con referencia a los fallos en la tramitación del citado Plan a los que alude la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Según Rouco, la citada sentencia atribuye al Ayuntamiento haberse saltado todos los controles, a lo que ha acusado a la edil de intentar crear una norma de obligación del asturiano en el municipio.

Frente al rechazo del resto de grupos y a la acusación de estos de "engaño" por parte de Vox, ha remarcado que la única verdad es que "le tumbaron el Plan", ha espetado López Moro, a la que ha recordado otras decisiones que cuentan con rechazo ciudadano como el traslado del museo Nicanor Piñole.

Por su lado, la edil de Cultura ha replicado a Rouco que en sus palabras hay "mucho engaño y ni una sola verdad". También ha incidido en que el "supuesto revés judicial" atiende a una cuestión formal y ha recalcado que los tribunales "nunca" han cuestionado el fondo.

Ha asegurado, unido a ello, que es "falsa" esa imposición de la Llingüa de la que habla Vox, partido al que ha afeado que criticara al Gobierno local por recurrir la primera sentencia de nulidad del Plan.

"Quieren cargarse el derecho a la defensa", ha recriminado a Rouco, a quien ha pedido que "deje de engañar a la ciudadanía". "A ver si al final la reprobación se la dan a usted sus votantes", le ha replicado a Rouco.

El concejal del PSOE Ramón Tuero, por su lado, ha resaltado que hay varios motivos para reprobar no solo a López Moro si no a todo el Gobierno municipal, si bien ha recalcado que la sentencia a debate se anuló por un defecto de forma.

Ha estado de acuerdo con López Moro, eso sí, con que Vox está "engañando" a la opinión público y ha pedido al Gobierno local que haga un nuevo Plan de Normalización Llingüística donde esté bien la parte administrativa.

Por su parte, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha animado al Gobierno local a tener "firmeza, determinación y valentía contra el fascismo", con referencia al rechazo de Vox al asturiano y ha dicho esperar que marque una hoja de ruta "con plazos claros" para que cuanto antes Gijón cuente con Plan de Normalización Llingüística.

También la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que ha hecho toda su intervención en asturiano, ha replicado a Rouco que sus únicos logros en este mandato es que la echen del Gobierno y tumbar el citado Plan.

Ha acusado a Vox, asimismo, que tratar de imponer una monocultura que es "falsa". Al tiempo, ha mostrado su preocupación a que el Gobierno local se cruce de brazos ante esta sentencia y le anima a ser "valientes" para aprobarlo.