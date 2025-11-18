Vox reitera la necesidad de deportar a los inmigrantes que cometan delitos

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, este lunes frente al Consistorio. - EUROPA PRESS

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reiterado este martes la necesidad de deportar a los inmigrantes que cometan delitos.

"Según los informes del Ministerio del Interior el porcentaje de extranjeros detenidos, en la franja de 18 a 30 años, por delitos contra la libertad sexual asciende hasta el 46,1%. El resto de los partidos niegan la evidencia y afirman proteger a las víctimas, mientras que promueven políticas que provocan una invasión migratoria. Sólo Vox exige tomar medidas para que las mujeres se sientan seguras en nuestro país", ha dicho.

Se ha referido Peralta a la "presunta agresión sexual de un magrebí a una joven en el Naranco" y ha dicho que no es un hecho aislado, sino un "patrón de conducta que se repite y está corroborado por datos oficiales".

A juicio de Peralta, "eludir una realidad" no soluciona nada, sino que empeora un problema que se ha visto acrecentado "gracias a las políticas de puertas abiertas del gobierno de Pedro Sánchez y el silencio del Partido Popular".

Ha insistido en que Vox es el "único partido que defiende, protege y busca la seguridad real de las mujeres" y ha dicho que la próxima semana en el Congreso de los Diputados, defenderán una iniciativa en la que se exige, entre otras cosas, la deportación de todos los inmigrantes legales o ilegales que cometan delitos.