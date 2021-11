La XDLA reclama que no haya "líneas rojas" y avisa de más movilizaciones por la oficialidad

"Las medidas políticas se tienen que decidir por las mismas mayorías que van a determinar algo tan importante como quién gobierna", han indicado

La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) ha pedido este domingo a los grupos parlamentarios eliminar las "rayas rojas" en la negociación sobre la reforma del Estatuto, en referencia a los 3/5 para la ley de normalización.

Además, han alertado de que, ante el "bloqueo" de la reforma, van a contactar con organizaciones políticas, sindicales y sociales para estudiar la posibilidad de otra manifestación por la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano a comienzos del 2022.

"Ni los asturianos y asturianas merecemos menos derechos que el resto de la ciudadanía del Estado, ni las lenguas propias de Asturias merecen menos protección que las demás lenguas", han indicado a través de nota de prensa, para reclamar al Principado y al PSOE que propongan una redacción nueva del artículo 4 del Estatuto.

Al resto de formaciones les han reclamado negociar esa redacción sin "rayas rojas" y, en concreto, a Foro Asturias "que renuncie a la exigencia de que la futura ley de normalización lingüística necesite para aprobarse el apoyo de 3/5 de la Junta General".

Para la XDLA se trata de una "arbitrariedad sin justificación" y un "agravio comparativo" con las otras comunidades con lengua oficial y con el resto de leyes. "Las medidas políticas del próximo Gobierno se tienen que decidir por las mismas mayorías que van a determinar algo tan importante como quién gobierna", han indicado, para calificar de "inaceptable" que 19 diputados de 45 puedan vetar el desarrollo de la oficialidad.

Por otro lado, han recordado los "40 años de retraso" que lleva Asturias con la cuestión lingüística en comparación con el resto de territorios bilingües y que esto no ha supuesto que la región sea más competitiva, por lo que han reclamado a las formaciones políticas contrarias a la oficialidad que expliquen "si la oficialidad es tan negativa por qué no se proponen eliminarla en Cataluña", para recordar que el PP "solo está contra la oficialidad en Asturias".

Para finalizar, han reclamado al resto de entidades defensoras de la lenguas asturiana que no dejen de lado la reivindicación de una "oficialidad plena" y que no se vean tentadas a apoyar "limitaciones a nuestros derechos por entender que es mejor una oficialidad recortada a no lograr ningún avance".

"Si hemos llegado aquí es porque nunca hemos abandonado la reivindicación de una oficialidad plena, ni siquiera cuando no había ningún diputado a favor. Mucho menos ahora que hay mayoría", han indicado. Además, han recordado que es a los partidos políticos a los que les corresponde la negociación del Estatuto y que es el PSOE el único que puede mañana mismo "destupir" el proceso "y sentar a los demás partidos a debatir sobre un documento".

"Es la hora de la política de verdad. Hay una parte importante de la sociedad que reclama unos derechos que son de justicia y es un imperativo democrático que los partidos políticos pacten la forma de concederlo", han indicado.