Los XXI Premios Gijón Impulsa reconocen la Trayectoria Empresarial de Llana Consultores

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jurado de la XXI edición de los Premios Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón ha otorgado a Llana Consultores el galardón a la Trayectoria Empresarial, mientras que se ha concedido el de Mujer Empresaria a Teresa Fernández Marmiesse (Grupo G. Junquera Marítima).

Así lo ha hecho tras la valoración en este día de las 37 candidaturas presentadas en las seis categorías propuestas en la convocatoria.

También han resultado premiados Class Moda, CIS Robots, Objet Particulier, La Ruta Azul. La entrega de estos galardones tendrá lugar, a las 18.45 horas del próximo día 4, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha resaltado que el hecho de que se hayan presentado casi cuarenta candidaturas muestra "la solidez y la voluntad de progreso" del tejido empresarial gijonés.

"Las propuestas recibidas reflejan un trabajo serio y orientado al futuro, en sintonía con la visión que impulsa nuestro Parque Científico y Tecnológico, que se ha convertido en un referente y en el espejo donde se reflejan los proyectos de futuro de la ciudad, cuando cumple 25 años", ha destacado la edil, quien ha incidido en que estos premios "ponen de relieve el camino que debemos seguir construyendo entre todos".

En el caso de Llana Consultores, firma gijonesa que este año cumple 50 años, el jurado ha valorado que ha demostrado "una notable capacidad de adaptación, crecimiento y liderazgo" en el ámbito de la consultoría empresarial.

Se ha destacado, especialmente, su modelo empresarial "innovador", la incorporación de herramientas avanzadas de digitalización y su compromiso con la sostenibilidad, así como la generación de empleo cualificado y una gestión basada en la formación continua, la promoción interna y la igualdad, liderada desde 2017 por una mujer en la Consejería Delegada.

"Es una empresa con una plantilla paritaria y que pone en el centro a las personas desarrollando políticas de igualdad efectivas", se ha señalado, al tiempo que se ha reconocido su contribución al desarrollo económico de Gijón, y su papel activo en el ecosistema empresarial nacional.

En el caso de la categoría Mujer Empresaria, otorgado a Teresa Fernández Marmiesse, representante de la quinta generación del Grupo G. Junquera Marítima, el Jurado reconoce su "destacada" trayectoria profesional en un sector altamente masculinizado como el marítimo-portuario.

De ella han señalado que, desde su incorporación en 1990, ha sabido ejercer un liderazgo "firme y comprometido", impulsando la modernización, diversificación e innovación de un grupo empresarial con más de un siglo de historia.

Se ha remarcado, también, que, bajo su dirección, el grupo ha desarrollado nuevos proyectos estratégicos, como la renovación y modernización de la flota, la entrada en el ámbito náutico deportivo y la puesta en marcha de iniciativas innovadoras como Guppy, primera empresa de carsharing eléctrico en Asturias.

Asimismo, el Jurado ha valorado su compromiso con Gijón, reflejado en su participación en la Cámara de Comercio -de la que es vicepresidenta- y en la creación de la Fundación Isabel Marmiesse, orientada al apoyo de personas en riesgo de exclusión social.

En lo que respecta a la Modalidad I: Premios a la Innovación, el galardón en la categoría Innovación en el Comercio Minorista ha recaído en Class Moda, "por su capacidad ejemplar para reinventar un comercio de proximidad con casi cuatro décadas de trayectoria", según el Jurado.

Se ha llamado la atención sobre que la empresa ha sabido combinar experiencia, profesionalización y una clara apuesta por la modernización, acometiendo recientemente un proceso integral de transformación que incluye la digitalización del negocio, la renovación del espacio comercial y la incorporación de nuevas herramientas de gestión y venta omnicanal.

También se ha destacado su contribución a la dinamización del centro urbano, manteniendo empleo estable, cuidando la imagen de la calle a través de un escaparatismo reconocido y consolidándose como un comercio que atrae clientela y actividad económica al entorno.

Asimismo, la empresa ha incorporado marcas sostenibles y diferenciadas, reforzando una oferta comercial alineada con las nuevas demandas sociales.

Dentro de la categoría Innovación en Economía Azul, se ha premiado a CIS Robotics por su contribución a la Economía Azul mediante el desarrollo en Gijón de soluciones robóticas avanzadas para entornos navales y submarinos, aplicando tecnologías de última generación como la visión artificial, el machine learning y la navegación autónoma.

La empresa ha desarrollado recientemente sistemas de inspección autónoma para el sector naval y un sistema subacuático modular para el Acuario de Gijón, incorporando capacidades avanzadas de visión y operación bajo el agua.

"Su capacidad para concebir y fabricar tecnología propia en el municipio, así como su papel en la modernización del sector marítimo-industrial, refuerzan la importancia de CIS Robotics como actor clave dentro del ecosistema tecnológico local y de la Economía Azul", ha apuntado el Jurado.

En lo referente a la categoría Innovación en Economía Creativa, el Jurado ha reconocido a Objet Particulier, liderada por Mamen Diego, por su aportación innovadora al sector creativo mediante la reinvención de técnicas artesanales de lujo aplicadas a materiales contemporáneos.

"Su trabajo fusiona tradición y diseño avanzado, desarrollando modelos de utilidad únicos -como la marquetería de paja y el galuchat aplicada a nuevos soportes- y generando soluciones sostenibles con impacto en el sector agrario asturiano", ha resaltado.

Especialmente se ha destacado su capacidad para posicionar a una empresa de Gijón en el mercado internacional del alto lujo, colaborando con firmas y diseñadores de referencia, así como su apuesta por la economía circular y la creación de empleo especializado en técnicas sin oferta formativa convencional.

Por su parte, La Ruta Azul ha obtenido el premio en la categoría Innovación en Salud y Vida Saludable, por ofrecer una solución de salud digital orientada al diagnóstico y la intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo, especialmente el TEA.

El proyecto nace de la colaboración entre GooApps, empresa tecnológica con arraigo en la Milla del Conocimiento y especializada en salud digital e inteligencia artificial, y la clínica del Dr. Alfonso Amado, referente en neuropediatría.

La iniciativa combina inteligencia artificial con un flujo clínico estructurado, lo que permite realizar parte del proceso desde casa, agilizar los tiempos de espera y facilitar el acceso temprano a la terapia.

"Su objetivo -democratizar el diagnóstico y la intervención temprana- refleja su vocación social y su respuesta a una necesidad creciente", ha elogiado el Jurado.

Además, ha incidido en que su desarrollo íntegro desde el Parque Científico Tecnológico de Gijón refuerza el ecosistema local de innovación y contribuye a posicionar a la ciudad como referente en salud digital.