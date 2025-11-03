El XXII Foro Solidario de Avilés pone el foco en la reducción de las desigualdades y la solidaridad global

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXII Foro Solidario de Avilés 2025 se celebrará los días 6, 7 y 10 de noviembre, orientado a la reducción de las desigualdades, con un programa que combina conferencias, charlas, exposiciones y actividades educativas y socioculturales en diferentes escenarios de la ciudad.

El concejal de Servicios Sociales y Cooperación Internacional, Agustín Medina, ha presentado este lunes el programa en el Ayuntamiento, acompañado de representantes de las ONG participantes con Ángela García y Lourdes Rodríguez (Cruz Roja), Vicente Montes Nogales (Pájaro Azul) y Marta Pérez (Soldepaz Pachakuti).

El Foro se inaugurará el jueves 6 de noviembre en el IES Ramón Menéndez Pidal y durante la mañana se desarrollarán encuentros con alumnado de Formación Profesional a través del Programa Juventud Asturiana Cooperante y el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, además de actividades de sensibilización de Cruz Roja y una exposición sobre el Objetivos de Desarrollo Sostenible organizada por Acción sin Fronteras.

Por la tarde, en el Centro de Estudios Universitarios, se celebrará una mesa redonda bajo el título 'Sures y Nortes: el papel de la cooperación internacional en la reducción de las desigualdades'.

El viernes 7 de noviembre, en la Sala Polivalente de la Casa de la Cultura, se desarrollarán charlas-coloquio sobre Palestina, incluyendo análisis de la situación política y social a cargo de periodistas, activistas y representantes de Unrwa España.

El día 10, el Foro acogerá en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura el III Encuentro Escolar Solidario dirigido a centros de Primaria y Secundaria, así como una obra de teatro sobre desigualdad dirigida a personas mayores de la ciudad.

Por la tarde, en la Plaza de España y el Centro de Servicios Universitarios, se proyectarán fotografías de la exposición 'Ellas deciden en Honduras'; se celebrará un diálogo sobre literaturas orales africanas y se clausurará oficialmente el Foro con la participación de la alcaldesa Mariví Monteserín y Beatriz González Prieto, viceconsejera de Derechos Ciudadanos.

Además, el Foro contará con talleres y muestras de baile palestino organizados por la Plataforma Solidaria Asturies con Palestina, así como exposiciones como 'Arte asturiano contra el genocidio de Palestina' y 'Vidas desplazadas: derechos en suspenso', abiertas al público hasta finales de noviembre. Todas las actividades serán emitidas por YouTube a través de la web del Ayuntamiento.