Zapico asegura que la declaración de zonas tensionadas se hará solo tras un estudio "riguroso"

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OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido este martes que el Gobierno del Principado no pretende declarar zonas tensionadas de vivienda "por declarar", sino hacerlo después de realizar un diagnóstico "riguroso" en el ejercicio de sus competencias.

Zapico ha respondido así al diputado de Vox Javier Jové, en relación con la declaración de zonas tensionadas de vivienda en Asturias, y ha señalado que estas declaraciones permiten, en primer lugar, "topar" los precios de los alquileres y, en segundo lugar, recibir fondos adicionales del Gobierno central para implementar las medidas correctoras que sean oportunas.

"Nuestro objetivo no es declarar por declarar", ha señalado el consejero, quien ha incidido en que las declaraciones se han realizado después de un análisis de la situación de la vivienda.

En este sentido, Zapico ha destacado que el Principado ha conseguido ya "casi 3 millones de euros" adicionales por las primeras doce zonas tensionadas declaradas en la comunidad.

El consejero ha asegurado que el Gobierno asturiano va a continuar trabajando "con rigor" y analizando "todos y cada uno de los 78 concejos" del Principado para determinar las actuaciones que sean necesarias.

El objetivo, ha añadido, es adoptar medidas que permitan, entre otras cuestiones, contribuir a la reducción del precio de la vivienda, especialmente en el ámbito del alquiler.

Tras escuchar la respueta del consejero, el diputado de Vox, Javier Jové ha manifestado que "a la velocidad que va no va a quedar un consejo libre de zonas de comunismo inmobiliario, libre zonas tensionadas".

Ha dicho Jové que el Gobierno encargó un "informe de juguete" para utilizar de excusa y además actúa sin respeto a la autonomía municipal.

"Ustedes llegan y entran como un elefante en la cacharrería, imponiendo a los ayuntamientos unas medidas intervencionistas de corte comunista que no solucionan el problema de la vivienda", ha dicho el diputado de Vox.

PROGRAMA ALQUILÁMOSTE

Por otra parte, y también a preguntas del diputado de Vox, Zapico ha defendido la puesta en marcha del programa Alquilámoste, y ha manifestado estar satisfecho de su puesta en marcha en Asturias porque cree que es un programa que va a ir creciendo y consolidándose a lo largo de los años y que lo más difícil es ponerlo en marcha.

"Poniéndolo en marcha yo creo que logramos avanzar en un objetivo que teníamos, que era la movilización de ese parque privado de vivienda. Logramos también poner, o estamos logrando poner, vivienda a disposición de la ciudadanía, por un precio sensiblemente inferior al de la misma zona de referencia, y evidentemente hay mucho que trabajar y tenemos margen de mejora, pero yo creo que estamos asentando unos pilares sólidos para que Alquilamoste nos perpetúe y sea un programa que evidentemente seguirá en nuestra comunidad cuando muy probablemente nosotros ya ni existamos", ha indicado.

Ha explicado que tienen en el programa un total de 80 viviendas registradas en estos primeros meses.

Javier Jové por su parte ha sido muy crítico con el programa y ha asegurado que mientras las agencias inmobiliarias privadas alquilan los pisos en horas, el Principado tarda más de dos meses en alquilar esos pisos.

"De hecho, fíjese que a día de hoy perdemos 2.000 euros mensuales, por la diferencia en que pagamos a los propietarios y la renta que percibimos por sus alquileres, 2.000 euros. En esos retrasos, en los 65 días de media que usted tarda en alquilar un piso, ya llevamos perdidos, en menos de seis meses, 12.570 euros. Y de los dos pisos que usted ha firmado el usufructo, pero que no te han alquilado, ya hemos perdido 6.239 euros", ha dicho Jové.

El diputado de Vox ha manifestado que la oferta de alquiler en Asturias, desde que se aprobó "la disparatada ley comunista de vivienda, pues ha caído un 41%".