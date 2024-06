Zapico asegura que habrá regulación para los parques de baterías y no se vulnerarán los derechos de ningún vecino

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha manifestado este jueves que el Gobierno del Principado está trabajando coordinadamente, porque hay más de una consejería involucrada, en la regulación de las instalaciones de parques de baterías de almacenamiento de energía.

En este sentido ha querido ser claro y ha indicado que "habrá ordenación y habrá regulación" y por lo tanto los derechos de cualquier vecino o vecina de cualquier pueblo de Asturias no se van a ver vulnerado por una instalación de estas características.

"En estos momentos no hay regulación y por lo tanto hay que suplir esa ausencia de regulación. Estamos ya definiendo unos criterios desde las consejerías de Industria y de Ordenación del Territorio, respectivamente tenemos gente trabajando en esa línea y y prácticamente tenemos ya consensuados unos criterios", ha explicado Zapico.

Respecto a las acusaciones de la Coordinadora Ecologista de Asturias que este jueves indicó que la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí mintió ayer en la Junta General cuando dijo que "no ha habido ni una sola autorización para el almacenamiento de baterías en Asturias", porque según el colectivo están autorizados un parque en Salas y otro en Siero, el consejero ha indicado que por el momento sólo hay aprobado un informe de impacto ambiental de ambos.

Por ello Zapico ha insistido en lanzar a la ciudadanía asturiana un mensaje de "seguridad y de tranquilidad", destacando que se trata de un trámite "nítidamente urbanístico" y por lo tanto los ayuntamientos van a tener la última palabra en muchas de las ocasiones.

"Yo creo que eso ya es un primer mensaje de tranquilidad para los regidores de los diferentes concejos de Asturias y en segundo lugar dentro de esa definición de criterios un mensaje también muy claro para la ciudadanía no vamos a permitir instalaciones de baterías al lado de núcleos urbanos o de viviendas dispersas yo creo que es un criterio que hay que dejar ya claro y encima de la mesa", ha manifestado el consejero, que ha insistido en que hablamos de una actividad "nítidamente industrial, no hay ninguna duda al respecto".

Precisamente por ello su instalación también debe de ser en suelos industriales. Por ello ha insistido en que el gobierno de Asturias no va a dejar solos a los vecinos ante esta laguna que ahora mismo puede asistir ante la ausencia de ordenación.

NO HAY PARQUES AUTORIZADOS

Tal y como este miércoles aseguró la consejera Nieves Roqueñí y en contra de lo afirmado por la Coordinadora Ecologista, Zapico ha insistido en que el Gobierno no ha autorizado ningún parque.

"Tenemos que definir esos criterio y hasta que no tengamos esos criterios definidos no podemos aprobar ningún tipo de instalación de baterías en Asturias. A nosotros lo que nos trasladan es que no hay desde Industria ninguna aprobación y en la Cuota que tampoco tenemos ninguna aprobación de ningún parque de baterías en estos momentos. Además se está exigiendo el estudio de implantación y ese estudio debe de pasar también un trámite en los ayuntamientos asturianos", insistió.