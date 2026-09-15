Zapico dice que la colaboración con el Gobierno central para derruir Héroes Simancas fue previa a la decisión del TSJA

Archivo - Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha vuelto a referirse en el Parlamento a la demolición del monumento a los Héroes del Simancas, en Gijón, ante una nueva pregunta sobre este asunto planteada por el diputado de Vox, Javier Jové. Zapico ha indicado que su Gobierno ha trabajado con el Gobierno de España para lograr su demolición.

"No hemos acudido al ministerio después de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Esa cooperación es anterior a la propia resolución", ha dicho Zapico.

Jové por su parte ha preguntado al consejero si ha hecho gestiones con el Ministerio para tratar de lograr la demolición del monumento y ha acusado al consejero de tratar de "saltarse a la torera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias".

"Ustedes ahora lo que quieren es que haya un conflicto jurisdiccional", ha dicho Jové, que se ha preguntado si el monumento a los héroes del Simancas es una amenaza para la democracia. "Qué tipo de democracia de mierda tenemos que tener para tener miedo de la posible implicación de un monumento", ha dicho el diputado de Vox.