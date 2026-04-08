Zapico garantiza que no habrá ningún desahucio en viviendas públicas asturianas en casos de impago involuntario

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OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha afirmado este miércoles que mientras él sea consejero ninguna persona será desahuciada en una vivienda pública de Asturias en casos de impago involuntario.

"No se va a producir ningún desahucio en una vivienda pública y en supuestos de impago de carácter involuntario", ha declarado, reforzando la función del parque público como herramienta de seguridad habitacional.

Zapico se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas en Onís, un día después de que se realizase un desahucio en Las Campas, en Oviedo. A este respecto, el dirigente asturiano ha explicado que se trata de una vivienda privada, lo que limita la capacidad de intervención de la Administración autonómica.

A su juicio, es necesario mantener y reforzar las medidas estatales de protección frente a los desahucios, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para evitar "un drama social con consecuencias muy graves para cientos de miles de personas".

El consejero ha explicado que el acceso a una vivienda pública está sujeto a un procedimiento reglado, que garantiza la equidad y la transparencia, y que en ningún caso puede resolverse de forma arbitraria.

En este sentido, ha añadido que tanto la persona afectada por el lanzamiento de este martes como el Sindicato de Inquilinos fueron informados de las vías a las que se puede recurrir, como los servicios sociales municipales de Oviedo, que constituyen la puerta de entrada al sistema de atención y desde donde se inicia el expediente para la eventual adjudicación de un piso por vía de urgencia o emergencia.