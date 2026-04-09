Israel carga contra España por la reapertura de su embajada en Irán: "Van de la mano sin pudor"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una reciente rueda de prensa en Tel Aviv. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha cargado este jueves contra España por su decisión de reabrir su embajada en Irán, afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez "va de la mano sin pudor" del "régimen terrorista iraní".

En un mensaje en redes sociales traducido al español, el inglés y el hebreo, Saar ha arremetido contra el paso dado por España y que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enmarcado en los intentos de respaldar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo.

"El régimen terrorista iraní vuelve a ejecutar a sus propios ciudadanos: manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán. Van de la mano. Sin pudor. Para vergüenza eterna", ha denunciado el titular de Exteriores de Israel en su cuenta en redes sociales.

Albares ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada española en Irán "dada la nueva situación" que se abre con la tregua de dos semanas en la que Washington y Teherán han acordado cesar los ataques para dar margen a la vía diplomática.

En este sentido, ha detallado que ha dado instrucciones al embajador español en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, "para que se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada de España en Teherán". "Y que nos sumemos desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz", ha indicado Albares en declaraciones a los medios antes de su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso.

España cerró temporalmente su embajada en Teherán y evacuó al personal diplomático de la capital iraní a principios de marzo, en el marco de la escalada bélica en la región de Oriente Próximo desencadenada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.