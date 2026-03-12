Zapico (IU) explicará al rector la futura ley de universidades en una reunión

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el consejero de Ordenación del territorio, Ovidio Zapico. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), ha enviado una carta al rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, en la que le propone una reunión para abordar el acuerdo político alcanzado entre las fuerzas que apoyan al Gobierno del Principado sobre la futura Ley de Universidades de Asturias.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, el encuentro permitirá "analizar el alcance de la futura norma", que regulará las enseñanzas universitarias en la comunidad y que, según ha señalado el consejero, debe "blindar y fortalecer la universidad pública como institución central del sistema universitario asturiano y actor relevante en el progreso de nuestra sociedad".

Zapico también quiere trasladar al rector la base jurídica en la que se sustenta el acuerdo y compartir las posibilidades que abre el nuevo marco normativo para ordenar el sistema universitario en Asturias.

En este sentido, el titular de Derechos Ciudadanos ha señalado que existe "margen para restringir la llegada de nuevos proyectos privados", una cuestión que considera relevante abordar con la Universidad de Oviedo dentro del proceso de elaboración de la futura norma.

Zapico ha subrayado, además, su interés por conocer de primera mano la perspectiva del rector ante una cuestión clave para el futuro del sistema universitario asturiano y ha explicado que la iniciativa responde también a la voluntad de "seguir manteniendo una relación fluida".