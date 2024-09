Zapico quiere impulsar un entendimiento con Tomé para "dar tranquilidad a esta legislatura y encarar la próxima"

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, formación que integra el gobierno con el PSOE, Ovidio Zapico, se ha mostrado durante el Debate de Orientación Política dispuesto a impulsar un entendimiento con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para dar estabilidad a la legislatura y "caminar así de forma coherente hacia la próxima". "Nosotros queremos que la próxima legislatura siga habiendo un gobierno popular de la izquierda gobernando en nuestra comunidad autónoma", ha indicado Zapico.

"Quiero hacer una reflexión sobre la necesidad de dialogar, de entenderse, sobre la necesidad que tenemos de que la izquierda llegue a acuerdos en este segundo año de legislatura porque necesitamos ser 23 diputados, porque nos falta un diputado o una diputada para tener una mayoría que nos permita transitar con comodidad por una Junta General", ha dicho.

Zapico ha incidido en que su organización "quiere y tiene ambición de ser una izquierda influyente, sabiendo que son minoritarios, pero influyente, una izquierda que, con el diálogo y el pacto como método, consiga acuerdos que permitan avanzar sabiendo que habrá que aceptar renuncias".

En este sentido se ha referido al modelo de tasa turística, que ha indicado que "no es el que ellos puedan defender, pero que como punto de inicio, sí les vale, si saben que permite avanzar y que introduce un concepto fundamental en el debate turístico de la comunidad autónoma".

"Veintidós años lleva desde esta misma tribuna este grupo parlamentario reclamando esta medida. No vamos a ser nosotros los que, en la definición de esa medida, nos peguemos un propio tiro en el pie", ha dicho.

Ha indicado además que este segundo año de legislatura tiene que ser el que, con el pacto como método, se desarrolle el Reglamento de la Ley de Calidad Ambiental, el que vea a luz las directrices de comercio, "que es un documento que está realizado sin presiones y que está realizado con acuerdos".

Ha añadido además que será también el momento de debatir sobre la ley de proyectos estratégicos que para ellos tiene que ser un medio para facilitar la reindustrialización de Asturias.

Ovidio Zapico ha aplaudido algunas de las medidas presentadas este martes por parte del presidente Adrián Barbón. Así ha defendido que el Presupuesto de 2025 debe permitir la puesta en marcha de un Plan para movilizar el parque de vivienda privada, para garantizar al propietario que pone a disposición de ese parque en régimen de alquiler asequible que va a tener mensualmente su renta ingresada y de que cuando se termine el contrato su piso, su propiedad va a ser perfectamente devuelta.

Además Zapico ha propuesto la aplicación de alguna deducción fiscal que sirva también para impulsar más la participación de la ciudadanía en ese plan.

Así mismo, además de las políticas en materia de vivienda, Zapico ha indicado que todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, un concepto que define su proyecto político, "tiene que ser el hilo conductor que les lleve a la garantía de una transición energética que tiene que ser justa con los territorios".

Zapico ha intervenido este miércoles en la segunda sesión del Debate de Orientación Política en nombre de su formación política que parte del Gobierno, en lugar del portavoz parlamentario del grupo, Xabel Vegas.

"Hemos considerado que la persona que encabezó nuestra lista electoral en las elecciones de mayo del año pasado, aquella persona que fue la que estampó con su firma también el acuerdo de gobierno con el PSOE y aquella persona que es la que sentada en la bancada de gobierno, fuese la que interviniese hoy, justo además en este primer año de gobierno, que creemos que es un momento además muy importante", ha dicho Zapico.

También ha justificado Zapico que su intervención no sea para contestar el discurso del presidente, porque comparten su diagnóstico y su planteamiento.

ACUERDO CON CATALUÑA

Durante su intervención, Ovidio Zapico también ha celebrado el acuerdo en Cataluña "en tanto y cuanto rompe una dinámica de confrontación en esa comunidad y abre una esperanza a nuevos tiempos, a nuevas formas de entenderse".

"Yo creo que es muy positivo. Esto no está ligado, o no quiere decir que sea lo contrario, a defender Asturias. Claro que se puede celebrar ese gobierno y se puede hacer una defensa encendida de Asturias, del federalismo de la igualdad, que para nosotros es un concepto esencial y que aquí no quiero ni puedo blanquear ni poner matices. El concierto es injusto y quiebra la igualdad, pero tiene que haber marcos de desarrollo que nos permitan que todos los españoles con independencia del territorio en el que vivamos y trabajemos, tengamos los mismos servicios, las mismas oportunidades", indicó.