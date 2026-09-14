Silva ensalza al colegio La Salle como "referencia" dentro del sistema educativo cántabro

El Consejero De Educación, Sergio Silva, Visita El Colegio La Salle De Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha visitado el colegio concertado La Salle de Santander y ha subrayado que su "buen funcionamiento, respaldado por su tradición e implantación histórica", lo convierten en una "referencia" dentro del sistema educativo de la comunidad autónoma.

Acompañado por el director del colegio, José Manuel Merino, el consejero ha conocido de primera mano el proyecto educativo y las instalaciones del centro, muchas de ellas mejoradas durante los últimos años, ha informado en un comunicado el Gobierno.

Además, en su recorrido por las diferentes etapas educativas del colegio, Silva ha conversado con alumnos y profesores sobre su actividad diaria, les ha felicitado por el trabajo desarrollado durante el año y les ha deseado suerte para el nuevo curso escolar, inaugurado hace solo unos días.

Silva ha puesto en valor el "magnífico" proyecto educativo de este centro, inaugurado en 1940 y que en la actualidad cuenta con 64 docentes y cerca de 980 alumnos.

Entre sus "muchas señas identitarias", el consejero ha destacado "el trato familiar" que permite que sus estudiantes desarrollen toda su escolarización, desde Infantil hasta el último curso antes de iniciar las enseñanzas universitarias, en un mismo centro, lo que, a su juicio aporta "estabilidad y continuidad pedagógica, un valor importante para el desarrollo educativo y personal y social del alumnado".

También ha resaltado de este centro el incremento de matrícula o los buenos datos relativos a la convivencia por los que ha felicitado al director y al resto del equipo educativo.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES

En su recorrido por las instalaciones de este centro, Silva ha visitado las aulas de Educación Infantil, unos "espacios nuevos, modernos, amplios y diáfanos, especialmente diseñados para favorecer el aprendizaje, la autonomía y el bienestar de los alumnos más pequeños".

Desde la Consejería se ha destacado que estos espacios sin paredes favorecen la docencia compartida y crean nuevas dinámicas de trabajo en equipo entre profesionales.

A continuación, el recorrido ha continuado por las nuevas aulas de Educación Primaria y las instalaciones de Bachillerato, que siguen una línea similar y responden a una concepción actual de los espacios escolares: luminosos, funcionales y adaptados a las nuevas metodologías educativas.

Posteriormente, se ha desplazado al nuevo salón de actos del colegio, recientemente acondicionado para albergar encuentros, celebraciones, actividades académicas y diferentes actos de la comunidad educativa.

Para su director, José Manuel Merino, esta jornada ha permitido mostrar al consejero no solo la renovación y mejora de las instalaciones del colegio sino, sobre todo, la realidad cotidiana y sus objetivos como centro educativo que, según ha indicado, "ponen el foco en el cuidado del alumno desde un punto de vista global, y que incluyen, no sólo el aprendizaje, sino la cercanía emocional en el desarrollo personal del alumnado, algo muy valorado por las familias y que respalda la matrícula registrada y su amplia demanda".