Abiertos todos los puertos de montaña en Cantabria, aunque se recomienda precaución por nieve en Lunada

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tiene, en estos momentos, abiertos todos sus puertos de montaña de la red autonómica, aunque se recomienda circular con precaución en el de Lunada por presencia de nieve y hielo.

Los que sí continúan cerrados por la nieve son los accesos a Collado de Llesba CA-893) y al mirador de la Fuente del Chivo (CA-916), según datos actualizados a las 10.24 horas de este lunes en la web Carreteras de Cantabria, dependiente de la Consejería de Fomento.

Tampoco a estas horas de este lunes, festivo en España, se registran incidencias en ninguna carretera nacional o autovía en Cantabria, según informa la Dirección General de Tráfico.