El actor Eduardo Noriega recibirá el martes el XIV Premio UIMP a la Cinematografía

Los Cursos de Verano abordarán esta semana la violencia sobre la infancia y la adolescencia, los ODS o las alergias alimentarias



SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander entregará el próximo martes, 2 de julio, el XIV Premio UIMP a la Cinematografía al actor cántabro Eduardo Noriega, en un acto que se celebrará en el Paraninfo de la Magdalena y contará con una laudatio del periodista Guillermo Balbona.

Este galardón es un reconocimiento de la institución académica a la destacada trayectoria de figuras de la industria cinematográfica de carácter nacional e internacional que mejor hayan contribuido a la difusión y al conocimiento de la cinematografía y al enriquecimiento del patrimonio cinematográfico.

El premio consiste en una reproducción de un objeto simbólico del mundo del cine y un diploma expedido por el rector de la UIMP, Carlos Andradas, en el que se hace constar el año en el que se otorga el obsequio.

Noriega (1 de agosto de 1973, Santander) ha participado en 65 producciones audiovisuales filmadas en 25 años, en 4 idiomas diferentes y en 17 países de 3 continentes.

En concreto, el cántabro ha realizado 42 largometrajes, nueve cortometrajes, seis spots, y cuatro series y documentales, respectivamente.

En cuanto al premio, otros galardonados han sido en el año 2023, Alejandro Amenábar; en 2022, José Sacristán; en 2021, Gracia Querejeta; en 2019, Francisco Delgado; en 2018, Isabel Coixet; en 2017, José Luis Alcaine; en 2016, Miguel Marías; en 2015, Joséfina Molina; en 2014, Manuel Gutiérrez Aragón; en*2013, José Luis Garci; en*2012, Alberto Iglesias; en*2011, Carlos Saura; en 2010, José Luis Borau; y en 2009, Marisa Paredes, ha informado la UIMP en nota de prensa.

ONCE CURSOS DE VERANO

Respecto a los Cursos de Verano de la UIMP para esta semana, se prevé la celebración de once encuentros, como el de 'Desafíos y oportunidades de la Economía Azul', que contará con la presencia del embajador de Chile en España, Javier Velasco; la presidenta de la Asociación Plaza Porticada, Elena García Botín; y el presidente de la Fundación Chile-España y CEO de Acciona Energía, Rafael Mateo.

Este curso, dirigido por el presidente del Cluster Sea of Innovation de Cantabria, Luis San Segundo, pretende analizar y difundir durante el 1 y el 2 de julio el aprovechamiento sostenible de los recursos oceánicos y los sectores asociados, que generan crecimiento económico de los territorios, empleo y desarrollo de tecnología e innovación.

En estas mismas fechas se llevará a cabo el curso 'La violencia sobre la infancia y la adolescencia. La victimización secundaria', que estará dirigido por la subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, Carmen Arce de la Torre.

Mientras que el encuentro 'Oportunidades y desafíos para el impulso de la cadena de valor del H2V' estará dirigido por el director general de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria, José Luis Ceballos.

Igualmente, del 1 al 2 de julio tendrá lugar el encuentro 'Residuales, pero no marginales: la gestión de las aguas residuales urbanas en el contexto de la nueva normativa europea', que ofrecerá una visión actual sobre los retos de la implementación de la Directiva de Aguas Residuales en España y repasar los enfoques científico-técnicos más actualizados para el conocimiento y el análisis de las problemáticas actuales.

Del 1 al 5 se celebrará el 'XVIII Seminario de la OEPM, O.A. Propiedad Industrial y Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS', que hará comprender al público cómo la propiedad industrial contribuye al desarrollo sostenible y la vinculación existente entre innovación y propiedad industrial para contribuir a la consecución de los ODS, especialmente en áreas como salud, medioambiente y tecnología, entre otros.

Asimismo, se llevará a cabo el seminario 'Retos globales en un entorno de incertidumbre', en el que se revisará las tendencias recientes de este contexto y se identificará los actores clave y los retos que impone el escenario global que se está configurando, con especial atención a las consecuencias en términos económicos, comerciales y empresariales, así como a las consecuentes políticas aplicadas por instituciones y empresas.

Por otro lado, del 1 al 3 de julio será el turno del 'I CEMFI School of Economics: Current issues in the labor market'; y del 1 al 4 se desarrollará la tercera edición del seminario 'Alergias alimentarias: un nuevo reto para el siglo XXI'.

Ya en el ecuador de la semana, del 3 al 5 de julio, tendrá lugar el 'XXVIII Encuentro del CES de España. La situación socioeconómica y laboral de España. Cambio climático y sostenibilidad', que dará a conocer el contenido de la memoria que elabora anualmente el Consejo Económico y Social, en la que se exponen, y se elevan al Gobierno, las consideraciones consensuadas del Consejo sobre la situación socioeconómica y laboral de España, y que expresan la visión conjunta de las organizaciones empresariales, sindicales y otras entidades de la sociedad civil integrantes del mismo.

En esas mismas fechas será el 'II Encuentro de Liderazgo Cívico. El liderazgo cívico y la cultura', en el que se debatirá sobre qué papel social debe desempeñar el artista, hasta qué punto de supeditar su trabajo a su función social y qué papel pueden desempeñar los gobiernos en este espacio, entre otras cuestiones.

Por último, entre el 4 y 5 de julio, y como cierre de la semana se desarrollará el '3rd Banco de España-CEMFI-UIMP Conference on the Spanish Economy Spain's productivity and labor market performance and the (lack of) convergence to the EMU';.

ACTIVIDADES CULTURALES

Respecto a las Actividades Culturales para la próxima semana, además de la entrega del XIV Premio a la Cinematografía, la UIMP ha programado el pase de ‘Electra’, una sesión teatral versionada y dirigida por Fernanda Orazi, que se podrá disfrutar el miércoles 3 de julio a las 20.00 horas, en el centro cultural CASYC.

Mientras, el jueves 4, también a las 20.00 horas, tendrá lugar la actividad ‘Veladas poéticas’, que en esta ocasión estará conducida por Ariadna G. García en el Hall Real del Palacio de La Magdalena, con entrada libre hasta completar aforo.

Igualmente ya se pueden ver otras iniciativas culturales, como las exposiciones de Malik Sidibe ‘La alegría de vivir’ y la de Antoni Tàpies ‘Tàpies, otro’, en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) y el centro cultural CASYC, respectivamente. Además de la muestra fotográfica ‘La Garma’, de Isabel Muñoz, en el Palacio de La Magdalena.