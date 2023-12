Un agraciado con 6.000€ de la Lotería en La Inmobiliaria: "Lo voy a compartir con una persona que lo necesita"

Asegura que eligió el número "por azar": "Lo vi y dije: me lo llevo"

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Julio Daniel González, uno de los premiados con 6.000 euros de los 204.000 del segundo quinto premio que han caído en una administración del barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega, ha asegurado que "parte" de lo que le ha tocado "lo va a compartir" y lo destinará "sobre todo para ayudar a una persona que lo necesita, muy allegada" a él.

Así lo ha explicado muy emocionado este vecino "de toda la vida" de La Inmobiliaria en declaraciones realizadas a los medios de comunicación cuando, tras conocer que le había tocado, ha acudido a la Administración donde compró su décimo: la número 6 de Torrelavega, ubicada en la calle Bonifacio del Castillo 5.

Ha explicado que "siempre" compra en esta Administración del barrio la lotería, "solamente por Navidad", y este año se enteró por amigos que había tocado un quitno premio en el barrio. Le pasaron el número y dijo: "Creo que es el mío y lo miró y sí es el mío", como así fue.

Ha asegurado que eligió este número "al azar", no por ningún motivo en especial. "Lo vi y dije: me lo llevo", ha dicho el agraciado, que se ha mostrado muy satisfecho con el premio. "Aquí no le viene bien un dinerín que te cae del cielo", ha reconocido.

Esta administración de La Inmobiliaria ya dio suerte el año pasado en el Sorteo, cuando cayeron 200.000 euros de un cuarto premio. En esta ocasión ha vendido 34 décimos, cada uno con 6.000 euros, lo que hace un total de 204.000.

Los responsables de la administración, César de la Sierra y Ana Haro, se han mostrado "encantados", y han indicado que todos esos décimos se han vendido "en ventanilla" y "muchísimos" a gente del barrio. Algunos de los agraciados ya se han acercado a la Administración para dar las gracias, un beso y un abrazo a César y Ana por repartirles la suerte con este número, que ha estado disponible en esta administración hasta "el último día".

Los responsables de este punto de venta han explicado que su Administración es "muy popular", tiene clientela habitual, vecinos del barrio o personas que aunque ya no viven en la zona se acercan a comprar lotería. Además, reparten lotería por toda la provincia.