Agüeros asegura que hay "voluntad" de las CCAA de "hacer sacrificios" en la reforma del sistema de financiación

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha asegurado que hay "voluntad" en todas las Comunidades Autónomas de "hacer sacrificios" para llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica.

Así lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación para informar sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a los que, sobre los sacrificios que estaría dispuesta a hacer Cantabria, ha señalado que, "cuando hablo de sacrificios, es a lo mejor dejar de ser esa comunidad autónoma que mayor financiación por habitante tiene".

No obstante, ha indicado que, de plantearse un sistema que busque la "ponderación media", Cantabria reclamaría "una evaluación concreta" del coste que le conllevan los servicios, "un estudio serio" en el que se vea "el coste concreto" de todo, desde las aulas de cero a tres años que "otras comunidades no tienen" hasta los servicios de dependencia o sanidad, donde Cantabria tiene una mayor cartera.

Y, ha insistido, ese cálculo habría que hacerlo con el "coste real" de los servicios a día de hoy, "una foto actual" que nada tiene que ver con la de hace 15 años cuando se produjo la última reforma del sistema de financiación autonómica.

"No es justo que manejemos las mismas cantidades de 2009, los costes no son los mismos ni mucho menos", ha señalado, al tiempo que ha detallado que no sólo es que se hayan incrementado los costes en los grandes servicios como sanidad, dependencia y educación sino que, además, a lo largo de estos años se han ido asumiendo nuevos servicios por parte de las Comunidades Autónomas.

Así, el consejero cántabro ha aseverado que, efectivamente, cualquier reforma pasa por que "el Estado aportase más dinero a las Comunidades Autónomas" porque prestan más servicios y el gasto de éstos se ha incrementado de "manera exponencial". "Lo que pretendemos es que se ponga más dinero encima de la mesa en proporción a quien presta los servicios", ha apostillado.

De hecho, ha lamentado el "cambio de rumbo" del Gobierno de España después de que Montero asegurase en su reciente visita a Cantabria que "efectivamente" la región era la mejor financiada por habitante y que "no compartía las diferencias que existen entre Cantabria por habitante y otras comunidades".

Ha criticado que esto "se sale un poco de lo que hemos sostenido en esta comunidad autónoma" tanto este Gobierno del PP como los anteriores, de PRC y PSOE, que "no somos privilegiados, es que aquí el coste de la prestación del servicio es mucho mayor".

"Por tanto, nos preocupa ese cambio de rumbo y querríamos saber también que piensan el resto de partidos puesto que hemos manifestado de forma unánime que el sistema que si se modifica no puede perjudicar la situación que tenemos ahora en Cantabria", ha dicho.

ESTUDIO "SERIO" DE SERVICIOS Y COSTE

Cuestionado por si, de cara a la reforma, lo que pide Cantabria es compatible con lo de otras regiones, Agüeros ha insistido en que "es perfectamente compatible si se hace un estudio serio de los servicios y su coste" y, además, todas las Comunidades Autónomas tienen "voluntad de reformar y de hacer sacrificios" y de "reconocer las consideraciones de cada comunidad", es decir, "hay un esfuerzo" por parte de todos.

En cuanto a los criterios, ha apuntado que en el CPFF se pidió crear un grupo de trabajo que "vaya negociando y poniendo negro sobre blanco aquellos puntos en los que estemos de acuerdo las comunidades". En este sentido, ha dicho que el criterio de población "no satisface a nadie salvo a las grandes", por lo que el de "población ajustada podría ser el más adecuado" aunque lo importante es determinar "qué factores inciden en esa población ajustada".

Agüeros ha señalado que lo que la mayoría de comunidades quiere hacer una reforma "de manera conjunta" y, por ello, las CCAA con gobiernos del PP pidieron introducir en el orden del día un punto relativo al sistema de financiación autonómica para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunciase sobre las posibles negociaciones políticas en Cataluña acerca de la financiación.

Agüeros ha lamentado que Montero ha generado "más preocupación" e "inquietud" porque, aunque primero dijo que creía que "PSOE y PP tenían que negociar de manera conjunta las líneas de reforma", luego "reconoció que en Cataluña se estaba negociando de manera parcial y bilateral entre dos partidos, el PSOE y ERC".

"No nos dijo en qué términos, no nos dijo qué se estaba negociando en concreto y, bueno, sí que aludió a que una propuesta de reforma del modelo de financiación que tenían sobre la mesa de Cataluña, donde defiende crear una agencia tributaria propia, que sean ellos los que recauden los impuestos, un poco similar modelo del Cupo Vasco. Y ella genéricamente dijo que había cosas que le gustaban y cosas que no le gustaban, pero sin decir si eso va a ser la moneda de cambio para la investidura de Illa en Cataluña o no", ha relatado el consejero del Gobierno de Cantabria.

También al hilo de Cataluña, el consejero de Gobierno de Cantabria ha avanzado que la ministra de Hacienda les detalló ayer que a finales de este mes de julio iniciará una "negociación bilateral" con todas las comunidades sobre la quita de la deuda, y dijo que "es voluntario y que la comunidad que no quiera se quedará fuera de esa condonación". "Esto nos ha dejado también con cierta inquietud", ha apostillado.