(AMP) El rector de la UC, preocupado por los recortes, avanza un presupuesto 2013 "restringido" y "difícil de cumplir"

Actualizado 10/12/2012 14:55:41 CET

Avanza que la institución puede repetir las cifras de hace tres años en cuanto a captación de programas del Plan de Investigación de 2011

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Cantabria (UC), José Carlos Gómez Sal, ha mostrado este lunes su preocupación por los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para las universidades, esencialmente en el campo de la investigación, y en este sentido ha avanzado que el presupuesto de 2013 de la institución académica cántabra será "restringido" y "difícil de cumplir" porque el próximo ejercicio será "complicado".

Gómez Sal, que ha indicado que la Gerencia de la UC está trabajando "muy seriamente" para poder presentar las "líneas generales" del presupuesto en el próximo Claustro, antes de fin de año, ha subrayado que, pese a la dificultad, se tratará "por todos los medios" de "poder mantener la universidad a los niveles que todos queremos".

Un objetivo que el rector cree que se podrá lograr "de alguna manera", a la vista de las "previsiones" y "enmiendas" a los Presupuestos Generales de Cantabria --como el incremento de 1,7 millones--, tras un acuerdo con el Gobierno regional fruto de una negociación "difícil" pero que "beneficia" a la UC que ahora podrá configurar el presupuesto "que con las partidas iniciales no íbamos a poder hacer".

El responsable de la institución académica cántabra ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras leer el comunicado conjunto de los rectores de las universidades públicas de España en el que, con el título 'La Universidad, garantía de futuro', denuncian que los recortes en los PGE de 2013 y los de las comunidades asfixiarán a los centros y supondrán un "deterioro irreparable" del sistema de I+D+i que llevará al país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico.

En el manifiesto, que el rector ha leído en la sala Rector Jordá del Pabellón de Gobierno, en un acto que ha contado con la asistencia del equipo rectoral, Consejo de Gobierno universitario, vicerrectores, decanos y jefes de área, también se ha abordado la postura específica de la UC, para quien "es de nuevo el momento" para reiterar su "máxima disposición" para ser "partícipe principal" en las estrategias regionales de innovación y de especialización inteligente, tanto por su conocimiento y experiencia como por su vocación "irrenunciable" a transferirlos a la sociedad.

"La Universidad de Cantabria, formando a nuestros profesionales y con sus institutos, laboratorios y departamentos, desarrolla la mayor parte de la transmisión del conocimiento e investigación en nuestra región, que son parte esencial para los procesos innovadores y de emprendimiento en los que se quiere basar la superación de la crisis", apunta el documento, en el que a nivel nacional se avisa de que "sin conocimiento no habrá progreso" en relación al ajuste de los PGE del 18% en educación superior y del 80% en los gastos no financieros de investigación y desarrollo.

En este sentido, para el rector, los recortes "más preocupantes" en los PGE son los que afectan a las subvenciones, donde ha vaticinado que se producirá "un colapso".

INVESTIGACIÓN

Así, ha enfatizado que lo que están pidiendo los rectores es que el Plan Nacional de Investigación tenga el año próximo "financiación suficiente", ya que, tal como figura actualmente en los PGE, habrá "problemas incluso para garantizar la supervivencia" del propio plan, cuestión "tremendamente grave", ha advertido.

Aquí, Gómez Sal ha avanzado los buenos resultados de la Universidad de Cantabria en captación de programas del Plan Investigador del año anterior. "En cuanto a consecución con dineros del Plan Nacional del año anterior, estamos bien: prácticamente podemos repetir las cifras de hace tres años. Y eso es importante porque no ha pasado en todas las universidades", ha destacado, así como que este hecho revela que la investigación en la UC es "un valor real".

Igualmente, a los rectores les preocupa "profundamente" la nueva generación de profesores e investigadores, que se enfrentan al "colapso" en la renovación de la plantilla. Gómez Sal ha instado a "tener mucho cuidado" porque en España se pueden perder "una o dos generaciones" de personas con una "excelente" formación, que se van a recuperar en el extranjero. "Ya se están yendo, hemos hecho una inversión inmensa en su formación y los van a recuperar en otros países que siguen creciendo", ha afirmado.

El rector ha apostillado que "el problema" es que el resto de países "no se paran" y si España lo hace, "no retrocederemos dos años, retrocederemos 15". "Eso es lo que queremos que todo el mundo sepa; que no es un capricho de los rectores, que es realmente estar preocupados por la continuidad y desarrollo del país".

En el caso de la UC, Gómez Sal ha señalado que no se ha perdido "excesivo" personal investigador, sólo "algunas personas, pero no significativamente", aunque tampoco se ha "ganado" a ninguno al estar "parados" todos los programas de captación de investigadores dentro de Cantabria Campus Internacional.

En 2012, la contratación de plazas nuevas en la UC ha sido "muy escasa", además de que no se podrá contratar por decreto, ha comentado, apuntando que sí se podrá contratar con cargo a proyectos específicos, "pero no es lo mismo", ha asegurado el rector.

COMUNICADO

En el comunicado conjunto de los recortes de las universidades públicas españolas que Gómez Sal ha leído en Cantabria se alerta del "deterioro irreparable" del sistema de I+D+i que conllevará el recorte del 18 por ciento de los Presupuestos para Educación Superior y del 80 por ciento en gastos no financieros de I+D+i.

"Juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento", ha aseverado el rector antes de sumar a estos efectos los derivados del endeudamiento de las comunidades y de la disminución de las partidas destinadas a estas instituciones, que las llevan a una situación "cercana a la asfixia económica".

Por ello y tras recalcar que sin conocimiento "no habrá progreso", Gómez Sal ha reclamado que tanto la educación superior como la investigación, el desarrollo y la innovación sean consideradas una inversión "y no un gasto", así como que las universidades cuenten con una financiación pública "suficiente y sostenible".

Tras demandar, además, el fortalecimiento de la autonomía universitaria a fin de diversificar sus fuentes de ingresos "sin obstáculos", el rector de la UC ha trasladado el compromiso de las universidades de incrementar la "eficacia y eficiencia" y de continuar "con la transparencia y la rendición de cuentas" ante la sociedad para mantener su papel de "motores y fuente de conocimiento y riqueza".

"Esta universidad manifiesta su voluntad de colaboración con las administraciones públicas para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas", ha comprometido antes de advertir que la pérdida de calidad redundará en la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación.

"Perderemos todos (...) Nos quedaremos sin una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento", ha alertado el rector, quien ha comenzado la lectura con un reconocimiento a los "grandes esfuerzos" de la ciudadanía en la actual coyuntura así como al trabajo de las universidades para mejorar su rendimiento pese a los recortes.