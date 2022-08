Ana Rosseti rechaza que algunos poetas vayan de "pobrecitos" y vean como "un favor" que les publiquen

Ve "muy bien respetar la tradición" en poesía pero sin dejarse "aprisionar" por ella: "Estamos en el siglo XXI y tenemos otros estímulos"

La escritora y poetisa gaditana Ana Rosseti (San Fernando, 1950)

rechaza la idea de quienes piensan que "los poetas no sirven para nada y de que la poesía no le interesa a nadie" y también a aquellos que se dedican a ello y van "todo el rato, como pobrecitos" y ven casi como "un favor" que les publiquen su obra. "Yo estoy en contra de esa leyenda", ha afirmado.

"Naturalmente, unos tienen más éxito que otros pero también en alguien que se dedica en la medicina, no todo el mundo tiene la misma cartera de clientes, o si es abogado o cualquier otra profesión. No todo el mundo vive de la misma manera, ni todo el mundo tiene las mismas oportunidades pues porque no solamente depende de tu trabajo sino de otras circunstancias", ha dicho Rosseti en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), institución de la que este jueves, día 18, recibirá el I Premio 'Premio- Taller de Poesía Pedro Salinas'.

Como "ejemplo" de que se puede vivir de la poesía se ha puesto a ella, que desde que en 1980 publicó su primera obra 'Los deveneos de Erato' lleva viviendo "de la escritura, por la escritura y con la escritura", que se ha convertido en un "compañero de vida", le ha dado "una razón de vivir" y de "inventarse otra vida", además de una "manera de subsistir".

ROSSETI, GALARDONADA CON EL I PREMIO-TALLER DE POESÍA PEDRO SALINAS

Precisamente, fruto de esa trayectoria de más de 40 años y de su participación en numerosos talleres de poesía, como el que ha puesto en marcha desde este martes en Santander, dentro de la programación de la UIMP, institución que le ha otorgado el I 'Premio- Taller de Poesía Pedro Salinas', que recibirá este jueves a las 19.00 horas, día en que también protagonizará las 'Veladas Poéticas'.

La galardonada ha agradecido el premio. "No lo he hecho tan mal cuando al final algo se recoge", ha afirmado Rosseti, que ha estado acompañada en la rueda de prensa por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de la UIMP, Matilde Carlón, quien ha considerado que el reconocimiento a la gaditana está "más bien que merecido" por su trayectoria "de enorme éxito".

Carlón considera que el perfil de Rosseti para recibir este premio que por primera vez otorga la UIMP era "oportuno" porque es una persona que ha estado "volcada" en participar en talleres de poesía para enseñar a otros.

Al respecto, la premiada ha afirmado que "no se puede pagar con nada" el haberse visto "recompensada" de ver que quienes han estado en talleres con ella han crecido, se han reafirmado y les ha servido lo aprendido.

Respecto a una trayectoria dedicada a la escritura y la poesía, ha explicado que con su primer libro y con el último publicado, 'Deudas contraídas', ocurrió algo similar puesto que ambos vieron la luz en momentos en que la gente estaba "muy receptiva" a ese tipo de poesía.

"Mi libro salió en los años 80 y era un libro de los 80. Ese libro en otra época, no hubiera tenido esa oportunidad", ha dicho Rosseti respecto al primero.

Según ha dicho, ese tipo de cuestiones "no lo elige uno": surge esa "oportunidad", aunque --ha aclarado-- "también está en ti el aprovecharla y el potenciarla".

NO SE CONSIDERA UNA 'INFLUENCER'

También ha hablado de las "musas" para encontrar la inspiración y ha señalado que éstas "existen para uno de una manera y para otro de otra, pero uno tiene que tener los sentidos despiertos para localizarlas" pues surgen cuando uno "toma conciencia" de un fenómeno concreto, como, según ha ejemplificado, le sucedió a Newton con la famosa 'manzana' que, según la tradición, le sirvió de inspiración para su ley de la gravedad.

Cuestionada acerca de si se considera una 'influencer' de la literatura, Rosseti ha explicado que "para ser influencia, hay que saberlo hacer". "Las cosas en que yo pueda influir en un taller de poesía eso no vale para las redes sociales. Eso tiene otros lenguajes y otras claves que yo no domino y cada uno debe predicar en su campo y no meterse en otro si no quiere llevarse decepciones y desilusiones", ha dicho.

Por otra parte, la escritora ha defendido que, a la hora de escribir poesía, está "muy bien respetar la tradición", pero sin dejarse "aprisionar" por ella. "Se puede estar con Garcilaso o hasta con Gonzalo de Berceo si viene al caso, pero luego estamos en el siglo XXI y tenemos otros estímulos y tenemos otras claves", ha opinado.

PROYECTOS

Respecto a sus próximos proyectos, ha explicado que está embarcada en varios e incluso ha tenido que rechazar dos "que le gustaban" pero que no ha podido aceptar por tener otros compromisos

Según ha explicado, está trabajando en un encargo para Ediciones Siruela sobre la "simbología de Catalina de Alejandría", un personaje en el que "confluyen muchos mitos juntos" y a la que se le rinde tributo desde la Edad Media. "Había mujeres potentes en Alejandría", ha dicho.

También va a escribir una obra sobre un paseo que ya ha realizado por el Cádiz de Fernan Caballero.