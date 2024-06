La Asociación de Turismo Rural de Cantabria prevé un verano "complicado" por el aumento de pisos turísticos

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Turismo Rural de Cantabria prevé que la temporada de verano para los alojamientos rurales va a ser "buena" aunque "complicada" por el aumento de pisos turísticos ilegales. En este sentido, la entidad aún no tiene constancia del nuevo decreto regulador que prepara la Consejería de Turismo en la materia.

Así lo ha dicho este martes su presidente, Jesús Blanco, a preguntas de la prensa durante la presentación de la iniciativa 'Desayuno Montañés' que la Asociación y la Consejería de Desarrollo Rural han puesto en marcha a través de la ODECA.

Blanco ha señalado que aunque "es pronto para una previsión cierta", la "sensación" es que va a ser "una buena temporada". Sin embargo, "los datos nos dicen que va ser complicada" por la oferta de pisos turísticos ilegales y ha asegurado que este verano "comprobaréis que se va a complicar mucho más porque va a aumentar de manera importante".

Además, Blanco ha vaticinado que hay municipios y pueblos en los que va a ser "difícil" convivir o funcionar por "la gente que va a venir", y las consecuencias para el sector serán que "no se llene por completo" o que "siempre falte alguna habitación sin ocupar".

Además, ha hecho referencia a que es "un año más sin decreto" regulador. Al respecto, ha asegurado que a la Asociación no le han informado sobre las alegaciones que presentó a la nueva normativa durante el periodo de consulta que el Gobierno abrió en el mes de abril.

En este sentido, aunque Blanco opina que es "difícil", no entiende que el decreto no esté elaborado para antes del verano, y ha criticado que "ahora no hay ni borrador" y "no nos han dado ninguna razón" al respecto.

La consejera del ramo, Eva Guillermina Fernández, anunció el 18 de marzo en el Parlamento de Cantabria que el nuevo decreto se demoraría más allá del verano, al menos "hasta finales de septiembre u octubre".