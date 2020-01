Asociaciones de hostelería y turismo del norte reclaman al Gobierno la pronta llegada del AVE

Publicado 09/01/2020 10:39:48 CET

Las asociaciones de hostelería y turismo de Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco, que forman la plataforma empresarial La Fuerza del Norte, han reclamado al nuevo Gobierno una política activa en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias que permita la llegada en el menor tiempo posible del AVE al norte de España.

En un comunicado, la plataforma ha señalado que "la reciente confusión sobre la continuidad o no del AVE a León desde Madrid", tras la supresión de la venta de billetes a partir del 20 de enero, ha activado "todas las alarmas" y ha dejado en evidencia la "precaria situación" en la que se encuentran los territorios que aún carecen de una conexión en ferrocarril de alta velocidad con la capital de España, cuando las primeras cumplen más de 25 años.

"Confiamos en la palabra de Renfe, que garantizó ayer el servicio, y solicitamos que las labores de mantenimiento que, según la compañía son la causa de la suspensión 'transitoria' de los AVE a Madrid, se desarrollen de la forma más rápida posible, aunque nos extraña que no se hubiera planificado y anunciado con tiempo suficiente y, especialmente, no tengan un plazo determinado para su ejecución", ha señalado el colectivo, que se ha preguntado "por qué la venta de billetes no esta operativa para ninguna fecha a partir del 20 de enero".

La Fuerza del Norte ha argumentado que "actuaciones así afectan de forma negativa" a la actividad y desarrollo económico no solo de Castilla y León, sino también a la economía de todo el norte de España y, en particular a la industria turística que en buena parte de este territorio se está convirtiendo en un recurso de primer nivel en el empleo y la creación de riqueza, especialmente cuando la industria del metal y electro intensiva atraviesa una "preocupante situación".

Al respecto, ha subrayado que la "confusión generada" afecta a la planificación de viajes y paquetes turísticos.

En todo caso, ha denunciado la "inaceptable discriminación" que sufre el norte en el desarrollo de la comunicación ferroviaria con la capital de España y con otras zonas del país. Apostillando que "es aún más hiriente cuando en otras regiones se están poniendo en marcha líneas de ferrocarril de alta velocidad low cost" con el servicio denominado AVLO.

En este sentido, ha subrayado que en el norte de España, donde existen tramos de ferrocarril "decimonónicos", es "imprescindible que el Gobierno aplique una política para resolver de una vez por todas y de forma definitiva la histórica carencia de un transporte ferroviario del siglo XXI".

"El norte de España mantiene un aislamiento histórico al sufrir, además, una precaria infraestructura en otros modos de transporte, con autopistas de peaje, a las que acaban además de subir su precio, y unas conexiones aéreas escasas y caras", ha señalado.

Para la plataforma, la situación económica y las "graves dificultades de futuro" de la industria que constituye la base económica de este territorio "deberían convertirnos en permanente objeto de atención por parte del Gobierno. Contar con unas conexiones modernas, como el AVE, ya no solo es un derecho: puede ser un elemento vital en nuestra subsistencia", han advertido.