El Ayuntamiento de Santander aprueba el proyecto de desvío del colector de la calle Atilano Rodríguez

Mapa de la zona de la intervención - EUROPA PRESS

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto de desvío del colector de la calle Atilano Rodríguez con un presupuesto base de licitación de 624.800 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Así lo ha anunciado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha explicado que la actuación ha sido aprobada en Junta de Gobierno Local con el fin de definir las actuaciones necesarias para la construcción de un nuevo colector que lleve las aguas al tanque de tormentas del saneamiento de la Bahía y que permita sustituir al ovoide actual que ha sufrido hundimientos y ha visto reducida su capacidad hidráulica.

Tal y como ha detallado, los gastos de conservación y mantenimiento correrán a cargo del servicio de abastecimiento y alcantarillado del municipio de Santander, concesionado actualmente a la empresa Aqualia, una vez efectuada la recepción de las obras, que serán licitadas, ejecutadas y financiadas por el Gobierno de Cantabria.

Rojo ha explicado que, como solución para resolver el hundimiento del antiguo ovoide de saneamiento, se adopta la construcción de un colector nuevo en paralelo al existente, de tal forma que éste siga funcionando durante la ejecución de las obras.

Los trabajos comenzarán desde el tanque de tormentas hasta llegar al pozo de saneamiento ubicado en la intersección de la calle Atilano Rodríguez con la calle Castilla, con la premisa de mantener en funcionamiento el ovoide actual hasta la práctica finalización de las obras.

El nuevo colector que sustituirá al ovoide tendrá una longitud de 95,48 metros y dispondrá de seis nuevos pozos de registro a lo largo de su longitud. El primero de ellos interceptará al ovoide actual en el cruce de Atilano Rodríguez con Castilla. El último se adosará al tanque de tormentas del saneamiento de la Bahía y se accederá a él por el carril bici que discurre por el límite de las instalaciones de APS.

Además, se repondrá el pavimento rodado afectado por la excavación necesaria para la construcción del nuevo colector y sus acometidas.

Rojo ha concluido que el Ayuntamiento mantiene una "apuesta decidida por la modernización de las infraestructuras hidráulicas" de la ciudad "porque invertir en la red de abastecimiento es invertir en seguridad, en eficiencia y en la calidad de un servicio básico del que dependen diariamente miles de santanderinos".