El Ballet Nacional recala el sábado en el Palacio de Festivales con el espectáculo 'Afanador'

SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Nacional de España recalará el sábado, 13 de diciembre, en el Palacio de Festivales con 'Afanador', un espectáculo de danza española y contemporánea basado en el trabajo del fotógrafo colombiano Ruven Afanador y en su manera de mirar y retratar el flamenco.

Para esta cita, que se desarrollará a partir de las 19.30 horas en la Sala Argenta, las entradas de venta anticipada están agotadas desde hace semanas.

Sin embargo, el mismo sábado, a partir de las 11.00 horas, saldrán a la venta, en taquilla y en la página web, el 10 por ciento del aforo del evento que es obligatorio reservar para cada día de representación, cocierto o recital en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria, ha indicado el Palacio de Festivales.

Este montaje, ideado por Marcos Morau, muestra la mirada surrealista de Afanador a través del lenguaje de la danza, y anima al espectador a descubrir un universo construido desde la fascinación y el deseo.

Se estrenó en 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y ha llenado escenarios nacionales como el del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela (Madrid), Les Arts (Valencia) o el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), además de escenarios internacionales como el Teatro 'Yelmaru-ro' (Yeosu, Corea), Teatro 'GS Arts Center' (Seúl, Corea), el Teatro de la Ópera de Roma y el 'Concertgebouw' de Brujas.

Asimismo, el espectáculo de danza ha recibido varios galardones a lo largo de 2025, entre los cuales se cuentan cinco premios Max, dos premios Thalía o los premios de la crítica de Cataluña.