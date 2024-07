La banda de rock sureño Robert Jon & The Wreck cierra este jueves en Escenario Santander su gira por España

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock sureño Robert Jon & The Wreck cierra este jueves, 4 de julio, su gira por España en Escenario Santander, donde presentarán su último disco, ‘Red Moon Rising’, publicado el 28 de junio coincidiendo con la fecha de su último concierto en Madrid. Un trabajo producido por Kevin Shirley en el que evocan el sonido atemporal de grandes bandas como Eagles o Allman Brothers.

Provenientes del sur de California, Robert Jon & The Wreck adoptan el sonido sureño de la costa oeste y lo hacen suyo. Son cinco nativos californianos, Robert Jon Burrison (voz y guitarra), Henry James Schneekluth (guitarra), Andrew Espantman (batería, coros), Warren Murrel (bajo) y Jake Abernathie (teclados), que desde su creación en 2011 han conquistado audiencias de todo el mundo, agotando entradas y compartiendo escenarios con talentos como Joe Bonamassa, Blackberry Smoke, Peter Frampton, Joanne Shaw Taylor, The Mavericks, Buddy Guy y Rival Sons.

El álbum 'Last Light On The Highway' de 2020 supuso su consagración mundial y 'Shine A Light On Me Brother', de 2021, y con la colaboración de Joe Bonamassa's Journeyman Records, consolidó su trayectoria.

Recientemente lanzaron 'Ride Into The Light', un álbum dinámico y multifacético con material producido por galardonados en los premios Grammy como Don Was (Bonnie Raitt, The Stones, John Mayer) y Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Blackberry Smoke, Rival Sons), Kevin Shirley (Iron Maiden, The Black Crowes), junto con los virtuosos de la guitarra Joe Bonamassa y Josh Smith. Una colaboración que permitió a la banda alcanzar nuevas alturas en su destreza musical.

En 2023 también se lanzó 'Live At The Ancienne Belgique', su primer concierto en vivo que reúne la última década de su carrera.

El blues y el rock son los estilos en los que se cimentan sus canciones. La cita en Escenario Santander es este jueves a las 21.00 horas.