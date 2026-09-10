'Bingo Compremio Cantabria' Repartirá 2.400 Euros En Vales De Compra En Los Corrales De Buelna - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa de dinamización comercial 'Bingo ComPremio Cantabria' repartirá 2.400 euros en vales de compra en Los Corrales de Buelna durante este mes.

La Consejería de Comercio, junto con la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes del municipio son los impulsores de esta nueva edición destinada a fomentar las compras en el comercio local y premiar la fidelidad de los consumidores.

La campaña se desarrollará entre el 11 y el 25 de septiembre, periodo durante el cual los clientes que realicen compras por un importe igual o superior a 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos recibirán un cartón de bingo para participar en el evento final que tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, a las 20.30 horas, en la Plaza de la Constitución.

En esta jornada se celebrarán cuatro partidas de bingo y en cada una se concederá un premio de 500 euros en vales de compra al bingo y otro de 100 euros a la línea, lo que supone un reparto total de 2.400 euros en vales de compra para consumir en los establecimientos participantes.

Además, una vez finalizadas las cuatro partidas, se sorteará una televisión LED de 55 pulgadas entre los participantes no premiados ni con línea ni con bingo.

Los premios obtenidos deberán destinarse a compras en los establecimientos adheridos a la iniciativa, favoreciendo así que el impacto económico de la campaña se distribuya entre el mayor número posible de negocios locales y contribuya al fortalecimiento de la economía del municipio.

Como principal novedad de esta edición, el evento contará con un templete instalado en la Plaza de la Constitución y una pantalla gigante que permitirá seguir el desarrollo de los sorteos.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que este tipo de iniciativas constituyen una herramienta "eficaz" para apoyar al comercio de proximidad, incentivar las compras y generar actividad económica en nuestros municipios.