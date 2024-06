Buruaga: "Ahora Cantabria tiene rumbo y un horizonte de futuro: hay gestión"

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), ha reivindicado este miércoles, en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región en el Parlamento regional, que "ahora Cantabria tiene rumbo, tiene ritmo y tiene un horizonte de futuro".

Y ha asegurado, frente a las críticas de los partidos de la oposición, que en su Gobierno "hay gestión" y "un programa en marcha para ser cumplido" y un "trabajo intenso" de un Ejecutivo que, aunque sea "en solitario y minoría", "no significa que sea inestable o débil" sino lo contrario. "Hemos aportado moderación, estabilidad política y social".

Así ha iniciado la presidenta cántabra su discurso, en el que ha enfatizado la disposición de su Gobierno de "llegar a acuerdos" en esta legislatura y hacerlo con "diálogo constructivo" y, en este sentido, ha puesto en valor el papel del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que apoyó su investidura y la aprobación de los presupuestos para este 2024.

A este Debate del primer año de lesgislatura, ha dicho que su Gobierno llega con "muchísimos deberes hechos y con numerosas carpetas de proyectos de ejecución inmediata", aunque "no tengamos ya la solución para todo" ni "vayamos a la velocidad que nos gustaría".

No obstante, ha enfatizado que su Ejecutivo "trabaja en equipo y en perfecta coordinación, sabe a dónde va y no se duerme en los laureles" y ha lamentado que "algunos partidos nos pidan que hagamos en ocho meses lo que ellos no pudieron hacer en ocho años".

La presidenta ha repasado el trabajo desarrollado por el PP en el Gobierno, comenzando por reivindicar la aceleración del crecimiento económico, que ha achacado a que "desde hace once meses Cantabria tiene política económica, estrategia de desarrollo y rumbo productivo".

También ha ensalzado que el Ejecutivo cántabro ha "dejado de ser un depredador fiscal para convertirnos en una región amiga de la economía doméstica, la empresa, los ahorradores, los inversores y los autónomos", al mismo tiempo que "recaudamos más", pese a que hay quienes "se empeñan" en seguir negando que sea posible.

Además, ha afirmado que se ha impulsado "decididamente" el cambio de modelo productivo consiguiendo que las empresas ahora "miran y se acercan a nuestra tierra" y, como ejemplos, ha citado el proyecto Lifthium del Grupo Mello, el proyecto de hidrógeno verde Besaya H2 de RIC Energy y COPSESA o la instalación de la tecnológica Hickvision en el PCTCAN.

(((Habrá ampliación)))