PRC, PSOE y VOX critican el discurso "triunfalista", "irresponsable" y "decepcionante"

El PP lamenta el "populismo" y la "demagogia" de la oposición



SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han criticado el discurso de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Debate sobre el Estado de la Región, que han calificado de "triunfalista", "irresponsable" y "decepcionante".

Así lo han señalado en declaraciones a los medios al término de la intervención de la presidenta los portavoces de los grupos parlamentarios del PRC, PSOE y VOX, Pedro Hernando, Pablo Zuloaga y Leticia Díaz, respectivamente.

Hernando ha lamentado el discurso "triunfalista" de Sáenz de Buruaga tras "un año en blanco" en el que "este Gobierno no ha hecho nada por Cantabria". "Ha dicho lo mismo que en su discurso de investidura", ha opinado el regionalista, una consideración que también han expresado Zuloaga y Díaz.

Para el portavoz del PRC, la presidenta no ha citado "ni una ley, ni un decreto, ni una actuación que tenga que ver con la gestión del PP". "Ha habido un momento de triunfalismo que he cerrado los ojos y he pensado que estaba hablando Miguel Ángel Revilla, porque sólo hablaba de proyectos que se han puesto en marcha por el PRC", ha añadido.

Así, ha acusado a Sáenz de Buruaga de "adueñarse" y "apropiarse" de proyectos como Dynasol o Solvay en los que el PP "no ha hecho absolutamente nada" y "apuntarse" obras como la carretera de Renedo o la variante de Sarón y le ha acusado de "mentir" por decir que se encontraron sin "ninguna evaluación ambiental" de los proyectos eólicos.

"Espero una rectificación sincera", ha reclamado el regionalista, para quien la presidenta regional ha dicho "una mentira directa" en este tema.

Hernando ha asegurado que el PRC entendería que Sáenz de Buruaga dijese que "gobernar es difícil" y que "hay que esperar para ver resultados" pero no "apuntarse cuestiones que son del Gobierno anterior" porque es "una desfachatez".

"Lo hubiera tenido muy fácil si hubiese dicho que han seguido la senda de las actuaciones correctas del PRC", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que "gran parte de las iniciativas" se enmarcan en el acuerdo firmado con los regionalistas para la investidura y los presupuestos.

Sobre los anuncios de la presidenta, se ha referido al derribo de la Residencia de Cantabria y ha denunciado que "hace menos de un mes ha venido el consejero" al Parlamento "y nos ha dicho que no había nada, que cuando hubiera proyecto lo iba a traer a que lo discutiéramos entre todos".

Zuloaga también ha hablado del "inesperado anuncio" de demolición de la Residencia de Cantabria y ha criticado que Sáenz de Buruaga lo haya hecho "sin explicar cuál es el proyecto de construcción que viene después".

"Creo que ningún gestor público con mínima responsabilidad avanzaría una demolición sin saber qué es lo que va a hacer después, sin saber cuánto va a costar lo que va a hacer y sin explicar a la ciudadanía de forma transparente cuál es el proyecto que tiene", ha dicho el dirigente socialista.

Para Zuloaga, el "irresponsable" discurso de la presidenta regional ha evidenciado que "no hay trabajo ni gestión y, por tanto, no hay resultados". A su juicio, Sáenz de Buruaga "vive de vender los trabajos que pusimos en marcha en la anterior legislatura", al igual que con "los datos y de generación de empleo" que derivan de las políticas que se adoptaron desde el PSOE en los gobierno de Cantabria y España.

Así, ha lamentado que, además de los resultados de iniciativas pasadas, el Gobierno del PP "solo vive de futuro" pese a la "arcadia feliz" de la presidenta regional en su discurso. "Este es el resultado de un Gobierno, el del PP de María José Sáenz de Buruaga, empeñado en la confrontación permanente y en destruir en vez de en construir".

En términos generales, ha tachado de "grave irresponsabilidad" muchas de las medidas citadas por la líder del PP en su discurso y especialmente la demolición de la Residencia de Cantabria "sin ningún respaldo técnico, sin ningún proyecto de futuro y sin ninguna certeza para Cantabria".

Por su parte, la portavoz de VOX ha considerado "decepcionante" el discurso de la presidenta que le ha hecho "estar de nuevo en el debate de investidura" porque este "gobierno de la incertidumbre" sigue hablando solo de "lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo" pero sin proyectos "de cambio real". "Parece que todo va a llegar en el futuro", ha lamentado.

En lugar de referirse a lo dicho por Sáenz de Buruaga, Díaz se ha referido a "algunas cosas que no ha nombrado" y que, ha recordado, la presidenta dijo cuando pidió el voto de los cántabros como que "iba a abrir puertas y ventanas y a rendir cuentas de los que se había hecho en la Consejería de Obras Públicas, donde iba a encargar un auditoría, o en el Servicio Cántabro de Salud".

"Ni ha nombrado, por supuesto, la palabra corrupción, ni nos ha dado explicaciones acerca de ese informe que iba a tener", ha criticado la parlamentaria de VOX.

PP LAMENTA LA "DEMAGOGIA" DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento, Juan José Alonso, ha lamentado el "populismo" y la "demagogia" de la oposición y ha considerado que el discurso de la presienta ha "desmontado ese mantra" de que "no hay proyecto" con "la batería tremenda de iniciativas ilusionantes para Cantabria" que ha avanzado.

"Se ha puesto en evidencia que este es un Ejecutivo responsable y que ejecuta proyectos", ha dicho Alonso, que ha reivindicado que el Gobierno de Sáenz de Buruaga ha sido también "capaz de sacar adelante proyectos que estaban en el cajón muertos desde hace ocho años".

De cara a las intervenciones de los grupos de oposición en el hemiciclo, que tendrán lugar esta tarde a partir de las 16.00 horas, el 'popular' ha espero que hagan "un trabajo de autocrítica y de esfuerzo por sumarse a este proyecto para todos los cántabros" y les ha pedido que "hagan propuestas de utilidad y abandonen ese intento de desgaste al Gobierno".

"Lo que les pedimos es responsabilidad del PSOE, aunque la verdad es que esperamos poco de ellos. No así del PRC y de VOX, a los que pedimos responsabilidad para trabajar por los intereses de todos los cántabros con el proyecto que nos ha presentado la presidenta, que solo en once meses de gestión es capaz de dar la vuelta a los 16 años de parálisis que teníamos en Cantabria", ha concluido.