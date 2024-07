Buruaga: el Gobierno quiere "descargar su responsabilidad" en CCAA con la ley de extranjería

Insiste en que Sánchez debe convocar una Conferencia de Presidentes para abordar las cuestiones de Estado como la crisis migratoria



SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado que el Gobierno de España pretenda hacer una reforma de la Ley de Extranjería para "descargar su responsabilidad en las Comunidades Autónomas". "El Gobierno de la Nación no quiere resolver el problema, quiere quitárselo de encima", ha denunciado.

Sáenz de Buruaga se ha pronunciado así a preguntas de la prensa este martes sobre la reforma de la ley de extranjería tras inaugurar la residencia del Grupo Instituto Gerontológico en Solares, en el municipio de Medio Cudeyo.

La presidenta cántabra ha asegurado que el PP no puede apoyar la tramitación de una proposición de ley que "se basa en la imposición a las Comunidades Autónomas y no en la búsqueda del diálogo, del acuerdo y del consenso" y menos cuando el Gobierno central "no está ejerciendo en ningún caso la competencia que le corresponde".

Ha considerado que el abordaje de esta crisis migratoria "no pasa por repartir, por distribuir menores entre las Comunidades Autónomas como si fueran paquetería express". "Son personas, son niños, tienen derechos y hay que garantizar unas condiciones dignas", ha dicho y, por ello, ha reivindicado que "hay que garantizar una capacidad de acogida y sobre todo los servicios que necesitan".

Es por ello, ha insistido Sáenz de Buruaga, que las comunidades gobernadas por el PP han pedido al Gobierno de España unas "condiciones", comenzando por que se declare la "emergencia migratoria para todo el territorio" y una serie de medidades como un plan integral, acciones e inversiones en los países de origen, control de fronteras, lucha contra las mafias y negociaciones con la Unión Europea, pero principalmente "respaldo financiero".

"Financiación y los medios necesarios que necesitamos para soportar esos servicios de acogida", ha apostillado la presidenta de Cantabria, que ha lamentado que, ante ello, la respuesta del "Gobierno del señor Sánchez ha dicho no" lo que, a su juicio, demuestra que "no tiene la más mínima voluntad de negociar, de acordar con el PP ni de aceptar ninguno de nuestros planteamientos".

Para Buruaga, nNo se puede usar una cuestión humanitaria para chantajear a las Comunidades Autónomas y al primer partido de la oposición, ni tampoco para desdeñar las propuestas racionales y razonables de quienes más hemos arrimado el hombro y seguimos arrimando el hombro en esta cuestión", ha dicho.

Y ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe cambiar su posición" en este asunto y "mover ficha", y ha vuelto a reclamarle la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar las cuestiones de Estado como es la crisis migratoria.

A juicio de la también presidenta del PP de Cantabria, desde las Comunidades Autónomas "no se puede seguir acogiendo" a los menores extranjeros no acompañados "sin planificación, sin condiciones y sin financiación". "Tenemos que tener un plan y hacer esto como hay que hacerlo", ha espetado.

Además, Sáenz de Buruaga ha considerado que "nadie puede dar lecciones al Gobierno de Cantabria" sobre la solidaridad en materia de inmigración porque, "como el resto de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, hemos estado a la altura y vamos a seguir estando a la altura".

En este punto, ha recordado que Cantabria ha aceptado el cupo voluntario de 29 menores extranjeros no acompañados "incluso por encima de lo que es su capacidad de acogida".

Por ello, ha reivindicado que "hemos dado desde Cantabria sobradas muestras de nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y solidaridad ante una grave crisis migratoria que es, además de un drama humanitario, una cuestión de Estado".

Y es que, en su opinión, no se trata de un problema de Canarias ni de Ceuta sino que "es un problema que es competencia fundamental del Gobierno de España" al que, además, ha criticado, "lleva mucho tiempo dando la espalda".