Calvo "no entiende" que PRC diga 'no' a Sánchez y le siga pidiendo que cumpla lo acordado para Cantabria

Elude responder a si se va a romper el pacto de Gobierno PRC-PSOE en Cantabria

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha eludido este miércoles responder si se va a romper el pacto de Gobierno en Cantabria tras el 'no' del PRC a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha afirmado que "no se entiende" que los regionalistas hayan votado en contra y a la vez exijan que se cumplan todos los compromisos acordados para Cantabria.

"Lo del señor Revilla no hay quien lo entienda", ha afirmado este miércoles Calvo en su intervención en 'Los Desayunos de TVE', donde ha señalado que ayer mismo dijo al diputado nacional del PRC, José María Mazón, durante la última sesión del debate de investidura que "no se acababa de explicar la negativa" del PRC.

Respecto a los argumentos dados por el PRC para justificar su voto en contra aludiendo a lo "inasumibles" términos del pacto PSOE-ERC y a que en este no se nombra a la Constitución ni al respeto constitucional, Calvo ha insistido en que el Gobierno del PSOE "se ha mantenido en la constitucionalidad constantemente y así lo va a hacer en las competencias exclusivas que tiene, que nadie se las va a invadir y a nadie se las va a ceder".

"A veces echo en falta, incluso en el debate político, que algunas cosas las tengamos ya todos por claras y por dadas. El Gobierno de España, desde luego con el partido socialista no va a quebrar el orden constitucional ni va a traspasar las líneas donde se produzcan delitos. Lo que no va a mantener es el orden de desconfianza y de conflictividad que tenía el Gobierno del PP", ha aseverado la vicepresidenta, que ha apostillado que desde el PSOE "no piensan que haya que explicar" estas cosas.

Para Calvo, "no se puede entender" que, "de la noche a la mañana", el PRC esté gobernando con un partido Cantabria, el PSOE, y diga 'no' a su secretario general y luego, desde la tribuna del Congreso, su diputado diga: "No obstante tú me cumples todo lo que habíamos acordado". "Esto no se entiende", ha insistido la vicepresidenta en funciones en sus declaraciones en este programa, recogidas por Europa Press.

Calvo ha hecho estas afirmaciones esta mañana, horas antes de la Ejecutiva que celebrará el PSOE de Cantabria para decidir las consecuencias que tendrá el 'no' del PRC a Sánchez para el pacto de Gobierno suscrito por regionalistas y socialistas.