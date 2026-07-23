Camargo acoge un Curso de Verano de la UC sobre la iniciación a la gestión documental - UC

El avance de la administración electrónica y la digitalización de los documentos han transformado la visión tradicional de los archivos CAMARGO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El avance de la administración electrónica y la digitalización de los documentos han transformado la visión tradicional que se tenía de los archivos como lugares cerrados y de difícil acceso. "Antes para investigar se necesitaba tener una acreditación de un profesor universitario, mientras que ahora no. Puedes acceder con el carné de identidad".

Así lo ha manifestado Luis Hernández, director del área de publicaciones de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, que dirige en Camargo el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'Archivos, tecnología y sociedad: iniciación a la gestión documental'.

Hernández ha destacado que la principal novedad de esta formación es que se centra en la documentación administrativa y de gestión, frente a otros cursos que profundizan más en aspectos patrimoniales o pergaminos históricos.

El experto ha remarcado que los archivos son fundamentales para garantizar el acceso a la información y otros derechos de la ciudadanía, así como para construir y preservar la memoria de las instituciones y de la sociedad. Por eso, es tan importante "garantizar la integridad y autenticidad de los documentos" y trabajar para facilitar el acceso y la difusión de los mismos. La digitalización juega un papel muy importante en este aspecto, ya que favorece que la población pueda consultar cualquier documento desde su casa a través de Internet.

El archivero ha hecho hincapié en que los ciudadanos pueden acceder a estos espacios para defender sus derechos. El mayor índice de consultas suele estar relacionado con temas de urbanismo o vivienda, aunque también destacan otros temas de actualidad, como la ley de nietos. "Muchas personas han tenido que acudir a los archivos eclesiásticos para tratar de, mediante la indagación, recuperar esos antecedentes familiares", ha recordado.

Este curso, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Camargo, pretende recuperar la formación profesional de iniciación archivística. Para ello, Hernández ha puesto de relieve que esta es una iniciática conjunta de cinco asociaciones profesionales del norte de España.

Colaboran la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias; la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación; la Asociación de Archiveros de Castilla y León; la Asociación Cántabra de Profesionales de los Archivos y las Bibliotecas, y la Asociación de Archiveros de la Iglesia.