Camargo convoca dos becas remuneradas de Diseño Gráfico en el Centro Cultural La Vidriera - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha convocado dos becas remuneradas de Diseño Gráfico para el curso 2026-2027 destinadas a favorecer la formación y el perfeccionamiento de los beneficiarios mediante el desarrollo de prácticas en el Centro Cultural La Vidriera.

Las becas tienen una duración de diez meses, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de julio de 2027. La primera, dotada con 350 euros mensuales, contempla una dedicación de tres días a la semana -lunes, miércoles y jueves, de 18.00 a 21.00 horas-, mientras que la segunda, de 230 euros al mes, se desarrollará los martes y jueves en ese mismo horario.

El Ayuntamiento destinará un total de 5.800 euros a la convocatoria. Podrán optar a las becas las personas que se encuentren empadronadas en cualquier municipio de Cantabria y que cuenten con conocimientos previos o estudios de dibujo técnico o artístico, así como de maquetación, montaje y rotulación.

Los aspirantes no podrán estar disfrutando de otra beca para la misma finalidad ni haber sido beneficiarios de una del Ayuntamiento de Camargo con ese mismo objeto durante los dos últimos años.

La selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva e incluirá una prueba práctica que tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural La Vidriera, cuya fecha será comunicada a los aspirantes. Junto a esta prueba se valorará la documentación aportada por los candidatos.

Las personas interesadas tienen hasta el 24 de septiembre para presentar sus solicitudes. Podrán hacerlo presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo o de manera telemática a través del Registro Electrónico municipal.

La concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, ha indicado que estas becas "ofrecen una oportunidad" para que quienes están formándose en el ámbito del diseño gráfico puedan "ampliar sus conocimientos y adquirir experiencia práctica en un entorno cultural real".

Los beneficiarios podrán participar en los trabajos que se desarrollan desde el área de Cultura y conocer de primera mano la aplicación de esos conocimientos. Asimismo, la edil ha incidido en la voluntad del Ayuntamiento de "seguir haciendo de La Vidriera un espacio de formación y desarrollo del talento".