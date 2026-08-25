La campaña de vacunación se iniciará el 28 de septiembre y ampliará la escolar hasta los 7 años

Archivo - Campaña de vacunación - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria iniciará el 28 de septiembre la campaña de prevención frente a infecciones respiratorias (gripe, Covid-19 o virus sincitial) 2026-2027, para la que se han adquirido casi un 16 por ciento más de dosis que en la anterior, hasta llegar a las 189.500.

Entre las novedades, figura la ampliación de la vacunación en centros escolares, que se extenderá a la población infantil de hasta 7 años. También se podrán vacunar allí docentes y otros integrantes de la comunidad educativa e incluso familiares de los alumnos que lo deseen.

La campaña, que se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2027, tiene este año como lema 'Por mí, por todos mis compañeros y por las personas que más quiero, yo me vacuno'.

Los detalles han sido presentados este martes en rueda de prensa por el consejero de Salud, César Pascual, y por la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos, y también se ha dado a conocer el vídeo promocional, que está protagonizado por tres jugadores del Racing de Santander.

Además de en los colegios, la campaña volverá a llegar a las residencias, a los centros de salud y a los hospitales. "Queremos acercar la prevención a las personas. No esperar a que las personas tengan que venir a buscarla", ha explicado el consejero.

CALENDARIO.

La campaña se llevará a cabo de forma "progresiva", empezando por los colectivos más vulnerables. De esta manera, el lunes 28 de septiembre y durante toda esa semana recalará en las residencias de mayores.

El 5 de octubre arrancará la vacunación en centros escolares, que se extenderá durante unas tres semanas.

Y el 12 de comenzará la vacunación de la población diana --esto es la que tiene una recomendación directa de hacerlo-- en centros de salud y hospitales y el 24 de ese mes, sábado, se abrirá a la población general.

Para ello, ese fin de semana y el siguiente, 31 de octubre y 1 de noviembre, algunos centros de salud ofrecerán, en horario de 10.00 a 17.00 horas, vacunarse, sin necesidad de cita, a todas las personas que se acerquen. Esta iniciativa está pensada para aquellos que no pueden acudir los días laborables.

Respecto al año pasado, se amplía el número de centros que ofrecerán esta vacunación 'extraordinaria', que pasan de los tres del año pasado a seis.

Concretamente, el primer fin de semana la vacunación estará disponible en los centros de salud de El Sardinero, Colindres o Cabezón de la Sal, y el segundo en el de Bezana, Meruelo y el 'Altamira', en Puente San Miguel (Reocín).

Y en los hospitales también se ofrecerá la vacunación, tanto para los pacientes que vayan a consulta como para acompañantes.