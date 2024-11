Cantabria aprueba la proposición de ley para la equiparación de enfermeras y la mejora profesional de médicos

El Parlamento designará en el próximo Pleno a los diputados que defenderán la propuesta en el Congreso

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad el dictamen de la proposición de ley para la modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para equiparar la clasificación de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, así como la mejora profesional de los médicos, y que ahora será remitida por la Cámara al Congreso de los Diputados.

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox), así como el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, han dado su apoyo al dictamen emitido por la Comisión de Salud para la proposición de ley, paso previo a la remisión de la propuesta a la Cámara nacional.

En el inicio de su tramitación, la propuesta se centraba en la equiparación de la clasificación de enfermeras y enfermeros y fisioterapeutas pero, a través de una enmienda del PP, se introdujo también en la misma proposición de ley la mejora profesional de los médicos.

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Vargas ha destacado que esta proposición de ley busca acabar con "una injusticia" en las clasificaciones profesionales de los empleados públicos, no sólo de los de Enfermería y Fisioterapeuta, sino también de los médicos.

"Esto va de todos y para todos", ha dicho el 'popular', que ha defendido la enmienda del PP para "mejorar las condiciones de todos los profesionales de la sanidad".

Por su parte, la diputada del PRC Paula Fernández ha ensalzado que "hoy es un día histórico" porque el Parlamento por unanimidad aprueba el dictamen para remitir al Congreso esta proposición de ley para acabar con "una clasificación obsoleta y desfasada de las categorías profesionales".

"Es nuestra responsabilidad, como Poder Legislativo, corregirlo a través de una figura como la proposición de ley", ha señalado la regionalista, que ha ensalzado que, "aunque el camino se ha hecho largo, nunca es tarde si la dicha es buena".

Por parte del PSOE, no han realizado intervención sobre el dictamen ya que el diputado encargado de los temas sanitarios, el exconsejero del área Raúl Pesquera, no había llegado al Pleno cuando era el turno de palabra de los socialistas.

No obstante, la socialista Norák Cruz ha intervenido para indicar que desde el PSOE "no vamos a presentar alegaciones", pese a que en esta parte de la tramitación no cabe ya la presentación de alegaciones, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Mientras, la diputada de Vox Natividad Pérez ha considerado "importante" esta propuesta que llegará al Congreso para tratar de "corregir desigualdades entre profesionales sanitarios", que se registran "especialmente desde el Plan Bolonia.

"Esta modificación es una oportunidad para abordar esas injusticias y avanzar a un sistema más equitativo y eficiente", ha añadido.

Una vez aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de Salud, ahora el Parlamento remitirá al Congreso de los Diputados la proposición de ley y también designará a los diputados que defenderán la propuesta en la Cámara nacional, lo que se hará al inicio del próximo pleno, el lunes 25 de noviembre.

DECAE MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LA LEY DE CIENCIA

Por otro lado, se ha rechazado una moción del PSOE para reclamar al Gobierno regional el cumplimiento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, que ha decaído con los votos de PP, Vox y el diputado no adscrito pese a contar con el apoyo de su exsocios regionalistas, con quienes promovieron esta ley desde el anterior Ejecutivo bipartito.

Desde el PSOE, el diputado Jorge Gutiérrez ha acusado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, de no cumplir con la ley que el PP también apoyó en 2022 aunque ha reconocido que el consejero del área, Eduardo Arasti, indicó el pasado pleno que los presupuestos de Cantabria contarán con 79 millones que permitirán cumplir con la norma en lo referente a presupuesto.

No obstante, y pese a esa "buena noticia", Gutiérrez ha reclamado "cumplir la ley en su integridad" y, así ha pedido, entre otras cuestiones, la constitución del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación porque "el consejero ha dicho que no lo va a poner en marcha".

"Nos mienten y nos engañan", ha espetado el socialista, que se ha dirigido a Buruaga, pese a que ésta no se encontraba en ese momento en el hemiciclo, para indicarle que "una Cantabria de espaldas a nuestros científicos y científicas y a nuestros investigadores nunca jamás será una Cantabria de primera".

Frente a ello, el parlamentario del PP Alejandro Liz ha criticado una moción que "no es necesaria por 79 millones de razones, que es lo que el PP ha destinado a financiar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, el 2,37%, por encima de ese 2,33% que la propia ley fija como objetivo". "Y son más del doble de los 38 que ustedes dejaron consignados en el último presupuesto que hicieron", ha añadido.

"Pretende hacernos creen que le importa la ley de ciencia, cuando la reducen a un minuto de TikTok como mucho", ha denunciado el 'popular', que ha defendido que las funciones de la ley se están llevando a cabo y "sin necesidad de crear los organismos que ustedes pretenden".

"Funciona mejor que nunca y está mejor financiada que nunca y sin añadir más burocracia, más gasto, más trámites administrativos y más molestias para que los científicos lleven a cabo su labor", ha ensalzado Liz.

Desde el PRC, el diputado Javier López Marcano ha expresado el apoyo de los regionalistas a instar al cumplimiento de una ley porque ésta incluye su "firma" y "muchos rasgos característicos de la política industrial de los regionalistas". Mientras que el diputado de Vox Armando Blanco ha rechazado una iniciativa que "solo busca confrontar, separar y dividir en lugar de lo que necesita la ciencia, que es sumar".

LUCHA CONTRA EL ALZHEIMER Y OFICINAS DE SEGURIDAD SOCIAL

En el Pleno, se ha dado luz verde por unanimidad a una proposición no de ley, presentada por el PRC y transacionada conjuntamente por los propios regionalistas junto con PP y PSOE, para incluir en el presupuesto de 2025 una partida económica para AFA Cantabria dirigida a trabajar en el diagnóstico temprano, prevención y tratamiento del Alzheimer.

La iniciativa también insta al Gobierno de Cantabria a colaborar con la asociación en el desarrollo de un programa para la prevención y detección temprana de demencias en Santander y apoyar el censo de Alzheimer liderado por CEAFA para dimensionar la enfermedad en Cantabria, facilitando mejores políticas y recursos para los afectados.

También se insta al Gobierno de España a implementar un Plan Nacional del Alzheimer, crear un censo específico de pacientes y revisar la Ley de Dependencia para adaptar la atención y recursos a las personas con demencia, garantizando una respuesta integral y diferenciada para sus necesidades.

También se ha aprobado por unanimidad otra proposición no de ley del PRC para llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las oficinas de la Seguridad Social en Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Reinosa y Potes.