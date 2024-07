Cantabria autorizará el viernes presentar el recurso al Supremo para urgir la Conferencia de Presidentes

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria autorizará a los servicios jurídicos en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará este viernes 26, para que presenten ante el Tribunal Supremo el recurso contencioso administrativo anunciado para forzar a Pedro Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes.

Así lo ha avanzado este miércoles la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), tras anunciar ayer que Cantabria presentaría ese recurso en línea con el resto de comunidades gobernadas por los 'populares', que insisten en que el jefe del Ejecutivo debe reunir a todos los presidentes en esa Conferencia que lleva más de dos años sin convocarse para abordar asuntos como el modelo de financiación autonómica, la política migratoria o "el fortalecimiento del Estado de Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos a consecuencia de la Ley de Amnistía".

"Estamos hartos de esperar esta convocatoria que no se produce", ha sentenciado Buruaga, que considera que para las autonomías "no hay otra salida" que acudir a los tribunales porque Pedro Sánchez "ha decidido no gobernar España".

"Las comunidades autónomas no nos podemos permitir ese lujo y por lo tanto vamos a reaccionar", de modo que ya que esa convocatoria "no se produce voluntariamente, ésta es la vía que nos queda". "Estamos hartos de esa inactividad y no hay otra salida, no se nos deja otro camino", ha reiterado.

Por ello Cantabria ya está trabajando en la interposición de ese recurso para el que, según ha dicho, "hay un plazo de tres meses". También lo presentarán Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Baleares.

"Parece mentira en la España de las autonomías, pero seguimos a la espera de esa Conferencia de Presidentes" que han pedido ya en dos ocasiones. "Es lamentable", ha opinado la presidenta cántabra, para quien no organizar este encuentro supone "una actitud radicalmente contraria al mas mínimo y al más elemental principio de lealtad y de cooperación institucional".

Así, ha defendido que el presidente del Gobierno está "incumpliendo de manera flagrante la ley" y el reglamento que regula el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes, por lo que le ha acusado de hacer "una grave evasión de sus funciones y de sus responsabilidades".

"La realidad es que llevamos un año sin gobierno", además de "sin presupuestos, sin acción legislativa, sin instrumentos de diálogo, sin políticas y sin ninguna voluntad de cooperación con las autónomas", ha concluido a preguntas de la prensa por el recurso que se presentará ante el Supremo en el PCTCAN, donde ha visitado este miércoles las instalaciones de la multinacional Hikvision que se va a implantar en la comunidad.