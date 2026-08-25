Cantabria ayuda con 200 euros a jóvenes que hayan sacado el carné de conducir

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SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria destina 240.000 euros en ayudas para facilitar a los jóvenes de la región la obtención del carné de conducir. La convocatoria permitirá sufragar con hasta 200 euros los gastos de licencias y permisos y está dirigida a empadronados en la comunidad de entre 16 y 30 años en el momento de obtener el carné. Lo deberán haber obtenido en una autoescuela de la región entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de este año, ambos incluidos.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes la orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se convoca esta línea de subvenciones, pues disponer del carné puede mejorar sus oportunidades de trabajo.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, contempla hasta 200 euros por beneficiario hasta agotar el presupuesto disponible. Cada solicitante podrá presentar una única petición para una de las licencias o permisos contemplados en la convocatoria.

Entre los mismos figuran el A2 y A para motocicletas, así como el B, para conducir automóviles de hasta 3.500 kilos y otros vehículos contemplados en la normativa. También podrán acogerse los permisos B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E, vinculados a la conducción de vehículos de mayor tonelaje y al transporte de mercancías o pasajeros. Asimismo, se incluye la licencia LCM, destinada a la conducción de vehículos para personas con movilidad reducida.

La convocatoria contempla las edades mínimas establecidas legalmente para cada carné y las particularidades previstas para determinados permisos profesionales cuando el solicitante dispone del correspondiente Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC. Se realizará preferentemente de forma telemática, aunque también podrán utilizarse las demás vías previstas en la legislación administrativa.

Entre la documentación a aportar figura la factura acreditativa del coste económico satisfecho por la obtención de la licencia o permiso, emitida por una autoescuela de Cantabria, así como el correspondiente justificante de pago.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, el criterio de otorgamiento será la prelación temporal de la presentación de la solicitud completa y conforme, hasta agotar el crédito presupuestario. En caso de empate, se resolverá a favor del solicitante de menor edad y, si persistiera el mismo, mediante sorteo.

El plazo máximo para resolver el procedimiento por parte de la Dirección General de Juventud será de seis meses a contar desde el fin del plazo de presentación de solicitudes.

La información y el modelo de solicitud estarán disponibles a través de la citada dirección general, el portal institucional del Gobierno de Cantabria, el servicio de Atención a la Ciudadanía 012 y la página web de Jovenmania.

FACILITAR OPORTUNIDADES.

La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, ha destacado la importancia de estas ayudas para facilitar a los jóvenes el acceso al permiso de conducir porque, en su opinión, "es también facilitarles oportunidades de formación, empleo y autonomía personal".

Según ha destacado en un comunicado, esta convocatoria "pretende contribuir a reducir una barrera económica que puede dificultar el acceso de los jóvenes a una cualificación que, en muchos casos, resulta esencial para su incorporación al mercado laboral".