Cantabria completará la red de abastecimiento de agua de 45 viviendas de Monte de Saro

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, recibe al alcalde de Saro, Miguel Ángel Prieto. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ha anunciado la próxima licitación de las obras para completar la red de abastecimiento de agua en Monte de Saro, una actuación que supondrá una inversión autonómica de 235.074 euros y permitirá conectar a la red general a 45 viviendas de este municipio.

En un comunicado, Media ha subrayado que la zona de Monte de Saro carece actualmente de conexión a la red municipal de abastecimiento, por lo que numerosas viviendas dependen de manantiales que, durante los periodos de estivales, "están prácticamente secos".

Con el objetivo de solucionar esta situación, el proyecto contempla la ejecución de un ramal principal y otro secundario que darán continuidad a la red existente y permitirán realizar las acometidas pendientes a las viviendas que aún carecen de suministro desde la red general.

Durante el encuentro con el alcalde de Saro, Miguel Ángel Prieto, Media también ha informado del próximo inicio de las obras de reparación del muro de escollera situado en la margen izquierda del río Llerana, a su paso por la urbanización Burgo de San Tirso, una actuación que ya ha sido adjudicada por un importe de 47.385 euros.

Los trabajos tienen como fin frenar el proceso de erosión que afecta a esta infraestructura, evitar nuevos desplazamientos del muro y corregir la alteración que ha sufrido la sección del cauce como consecuencia del deterioro registrado en los últimos años.

Por otro lado, el titular de Fomento se ha comprometido a ejecutar dos actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento para incrementar la seguridad vial en diferentes puntos del municipio.

La primera de ellas consistirá en la mejora del firme de la carretera autonómica CA-621 entre las localidades de Llerana y Coterillo, un tramo en el que el Consistorio considera necesaria una actuación para reforzar las condiciones de circulación y seguridad.

Asimismo, la Consejería está redactando un proyecto para mejorar la seguridad de los peatones en la carretera CA-621, entre Vega y Saro.

La actuación prevé prolongar la acera existente para eliminar un tramo de aproximadamente 100 metros que actualmente carece de espacio peatonal seguro en ambos márgenes de la vía y que es utilizado habitualmente por numerosos vecinos, especialmente personas de edad avanzada.

Además, el proyecto contemplará la habilitación de un paso de peatones en la zona, en la que se encuentra una farmacia, que permitirá dar continuidad a los itinerarios peatonales que conectan el barrio de Saro de Abajo con Vega de Villafufre a través del puente sobre el río Pisueña.

Media ha avanzado que, una vez finalizada la redacción del proyecto, la Consejería procederá a su licitación con el objetivo de ejecutar las obras lo antes posible.

Por último, el consejero ha destacado que el Ayuntamiento ya ha adjudicado los dos proyectos que ejecutará con cargo al Plan de Inversiones Municipales del Gobierno de Cantabria, que destina al municipio una aportación de 125.000 euros.

Con esta financiación, el Consistorio acometerá la mejora de la pavimentación en la localidad de Llerana y la renovación de una carretera municipal en Monte de Saro.