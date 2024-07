Cantabria formaliza el recurso por la Conferencia de Presidentes porque "no nos fiamos" de Sánchez

Buruaga asegura que la Comunidad tendrá "la mejor disposición" para acoger la reunión, que espera aborde la financiación autonómica



SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha calificado de "grata noticia" que la próxima Conferencia de Presidentes sea en la comunidad autónoma pero "no hay aún una convocatoria formal" por lo que el Gobierno autonómico sigue adelante con su recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que hoy mismo han formalizado los servicios jurídicos, porque "no nos fiamos" del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Entre el anuncio y el hecho siempre hay un largo trecho. No es la primera vez que se anuncia una conferencia de presidentes y no se celebra. O dicho de otra manera, no nos fiamos. No nos fiamos porque no nos podemos fiar. Creo que casi nadie se puede fiar ya del señor Sánchez en España, y menos la comunidad autónoma de Cantabria", ha afirmado Sáenz de Buruaga.

La presidenta regional se ha pronunciado así este miércoles a preguntas de la prensa sobre el anuncio realizado ayer por Pedro Sánchez, de que la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes se celebrará en Cantabria y tendrá como tema principal la vivienda.

"Es una grata noticia pero no hay aún una convocatoria formal de esa Conferencia de Presidentes y el Gobierno de Cantabria tampoco tiene una constancia o una comunicación oficial de su celebración en Cantabria más allá del anuncio del presidente", ha dicho la presidenta cántabra que, además, ha recordado que la propuesta de que sea en Cantabria deriva de la anterior reunión en La Palma hace dos años.

La presidenta ha manifestado que en Cantabria "estaremos encantados y con la mejor disposición de acoger la reunión de ese órgano, que es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas", pero principalmente de que "esa reunión se celebre" porque el Gobierno autonómico ya lo ha exigido en dos ocasiones y ahora incluso judicialmente, con el recurso ante el Supremo que se ha formalizado este miércoles.

Un recurso con el que el Gobierno sigue adelante porque "entre el anuncio y el hecho siempre hay un largo trecho" y "no nos fiamos" de Pedro Sánchez, ha señalado Sáenz de Buruaga, que ha considerado que, "una vez que hemos llegado a este extremo de tener que forzar la interposición de un recurso, es muy conveniente y muy oportuno que el Tribunal Supremo se pronuncie para tener claras las reglas del juego".

En su opinión, es importante que se pronuncie el Supremo para "saber cuáles son las obligaciones del presidente en relación a la convocatoria de este órgano y también a su régimen de funcionamiento".

Y también, ha dicho la presidenta regional, es importante que se celebre para abordar cuestiones como la financiación autonómica, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles, asuntos que son "fundamentales" tras la Ley de Amnistía y ahora después del preacuerdo del PSOE con ERC para la "soberanía fiscal" de Cataluña.

Por ello, hasta que no haya una convocatoria oficial, desde Cantabria "mantenemos ese recurso" y, además, Sáenz de Buruaga no ha descartado llegar a los tribunales si se materializa el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, pero "vamos a esperar" porque, "para recurrir, hay que tener un acto que recurrir".

"Vamos a esperar, lógicamente, a que ese acuerdo se traduzca en un acto, en una norma, en una disposición que sea objeto de recurso. Cuando todo eso llegue, se analizará, se estudiará y se reaccionará con todos los instrumentos a nuestro alcance y con toda la contundencia con la que sea posible", ha aseverado.

Por otro lado, cuestionada por la cifra dada por el presidente en el pleno del Congreso de que en sus siete años de Gobierno las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros, Sáenz de Buruaga ha considerado que "Sánchez se ha acostumbrado a tratar a los españoles como si fuéramos tontos pero no lo somos".

"Me niego a comprar ese cuento chino para desviar la atención, porque esto es una cortina de humo y un cuento para desviar la atención sobre lo que verdaderamente está ocurriendo en España", ha enfatizado la presidenta cántabra en referencia al acuerdo entre el PSOE y ERC en Cataluña y que ha tachado de "tropelía para robarnos la cartera a los cántabros y a todos los españoles".

En este punto, y como ya dijo ayer, Sáenz de Buruaga ha denunciado que "no se puede utilizar el sistema de financiación autonómica para comprar poder, para comprar votos, para comprar una investidura".

Y ya refiriéndose a la financiación de las comunidades, la presidenta de Cantabria ha asegurado que "Cantabria, como el resto, no recibe ni más ni menos que lo que le corresponde" y ha señalado que, si las comunidades están recibiendo más dinero del Estado, es porque "estos años han estado suspendidas las reglas y los objetivos de estabilidad presupuestaria", también se ha "recibido una inyección extraordinaria de fondos europeos sin precedentes" y hay "récord de recaudación porque el Gobierno de Sánchez está friendo impuestos a los españoles".

"Por eso se recauda más y por eso se distribuye más, no porque el señor Sánchez quiera hacer una gracia a las comunidades autónomas y nos dé algo a lo que no tenemos derecho", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que el Estado todavía adeuda a Cantabria 130 millones de actualización de las entregas a cuenta y que espera que "lleguen a partir de finales de septiembre".